Inauguran en Nueva York la primera librería sin libros

La forma en que las personas consumen historias está cambiando rápidamente, y ahora ese giro tiene un nuevo símbolo en el corazón de Manhattan.

La compañía Audible, filial del gigante Amazon, inauguró en Nueva York un concepto que rompe con la tradición literaria: una “librería sin libros” completamente dedicada al formato de audio.

El espacio, bautizado como Audible Story House, abrió sus puertas en el Lower East Side, uno de los barrios más dinámicos y culturales de la ciudad. A diferencia de las librerías convencionales, aquí no hay estanterías repletas de páginas impresas. En su lugar, los visitantes encuentran estaciones interactivas donde pueden descubrir historias a través del sonido, en una experiencia que mezcla tecnología, narrativa y comunidad.

Una idea “un poco loca” que redefine la lectura

El director ejecutivo de Audible, Bob Carrigan, describió el proyecto como “una idea un poco loca” que requirió una gran dosis de imaginación. Sin embargo, detrás de esa aparente excentricidad hay una estrategia clara: acercar los audiolibros a un público más amplio y ofrecer una experiencia tangible en un formato que, por naturaleza, es digital.

Durante la presentación oficial, Carrigan explicó que el objetivo es “dar vida a los audiolibros en un entorno donde se puedan descubrir obras y conectar con otras personas interesadas en grandes historias”. Esta visión busca replicar el componente social que históricamente ha tenido la lectura, pero adaptado a los hábitos actuales.

¿Cómo funciona una librería sin libros?

En términos prácticos, la experiencia dentro de Audible Story House es completamente distinta a la de una librería tradicional. Los títulos se presentan en forma de tarjetas físicas que los visitantes pueden insertar en dispositivos de escucha. Al hacerlo, pueden disfrutar de fragmentos de los audiolibros mediante auriculares, lo que permite una primera aproximación antes de decidir si desean continuar.

Para acceder a la versión completa, los usuarios deben recurrir a la aplicación móvil de Audible, donde pueden adquirir títulos de manera individual o mediante suscripción. También existe una selección de contenidos gratuitos para quienes ya cuentan con una cuenta en Amazon.

Este modelo híbrido, físico en la experiencia, digital en el consumo, refleja una tendencia creciente en la industria cultural: la combinación de espacios presenciales con plataformas tecnológicas.

La apuesta de Audible no es casual. De acuerdo con datos de la Audio Publishers Association, las ventas de audiolibros en Estados Unidos alcanzaron los $2,220 millones de dólares en 2024, casi el doble de lo registrado 5 años atrás. Este crecimiento sostenido responde a cambios en los hábitos de consumo, especialmente entre quienes buscan alternativas para aprovechar el tiempo durante desplazamientos, ejercicio o tareas domésticas.

Nueva York, con su ritmo acelerado y su alta dependencia del transporte público, se ha convertido en un terreno fértil para este formato. Escuchar un libro mientras se viaja en metro o se camina por la ciudad es, para muchos, una extensión natural de su rutina diaria.

Más que una tienda: un espacio cultural

Audible Story House no se limita a ser un punto de descubrimiento de contenidos. Durante el mes que permanecerá abierto, el espacio albergará decenas de actividades, incluyendo mesas redondas, lecturas en vivo y encuentros entre autores y público.

Esta programación busca reforzar la idea de comunidad, un aspecto que Audible considera clave en su propuesta. “Apela a la nostalgia y al sentimiento de comunidad en torno al libro, adaptada al presente”, señaló la compañía en un comunicado.

En ese sentido, la iniciativa también compite con otros espacios culturales de la ciudad, desde librerías independientes hasta centros culturales, pero con un enfoque claramente diferenciado: el protagonismo absoluto del audio.

¿El futuro de las librerías?

Aunque se trata de un proyecto temporal, la Audible Story House plantea preguntas relevantes sobre el futuro de las librerías y la evolución de la lectura. ¿Podrían proliferar espacios similares si el formato sigue creciendo? ¿Se transformarán las librerías tradicionales para incorporar experiencias digitales?

Por ahora, la propuesta funciona como un laboratorio de ideas en una ciudad que suele marcar tendencias globales. En un momento en que la industria editorial enfrenta desafíos por la digitalización, iniciativas como esta muestran que la innovación no necesariamente implica reemplazar lo existente, sino reinterpretarlo.

Para los neoyorquinos y visitantes, la Audible Story House ofrece algo más que una curiosidad: es una invitación a redescubrir el placer de las historias, esta vez a través del oído. Y en una ciudad donde cada minuto cuenta, escuchar un buen relato podría ser la nueva forma de leer.

Sigue leyendo:

* Tavern on the Green lanza nuevo libro de cocina que lleva su legado culinario a casa

* Devuelven en Nueva York libros raros robados hace décadas: colección de cartas de John Keats lidera hallazgo millonario

* Costco dejará de vender libros en sus tiendas y explica los motivos