Rudy Giuliani comenzó a respirar por sí mismo tras hospitalización por neumonía

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, comenzó a respirar por sus propios medios luego de haber sido hospitalizado debido a neumonía, informaron este lunes sus representantes.

Giuliani, de 81 años, permanece en estado crítico pero estable en un hospital de Florida, donde continúa siendo monitoreado como medida preventiva, publicó AP.

Enfermedad obstructiva de las vías respiratorias

Según su portavoz Ted Goodman, la salud de Giuliani se complicó por una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, relacionada con la exposición a polvo y toxinas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center.

“Esta afección dificulta cualquier enfermedad respiratoria, y el virus afectó gravemente su organismo, requiriendo ventilación mecánica para estabilizarlo”, explicó Goodman.

El exalcalde fue hospitalizado cerca de Palm Beach después de que los espectadores notaran su tos y voz ronca durante su programa de entrevistas nocturno en línea el viernes pasado.

Goodman describió a Giuliani como “el luchador definitivo” y aseguró que su familia y médico de cabecera permanecen a su lado.

Giuliani es reconocido por su liderazgo durante los atentados del 11 de septiembre, que le valió el apodo de “alcalde de Estados Unidos”, así como varios reconocimientos internacionales.

Tras su mandato, se postuló sin éxito a la presidencia y trabajó como abogado y asesor del presidente Donald Trump, defendiendo sus acusaciones de fraude electoral tras las elecciones de 2020.

En los últimos años, Giuliani también enfrentó demandas legales relacionadas con sus declaraciones sobre los resultados electorales. Y resolvió algunos de estos casos mediante acuerdos que le permitieron conservar propiedades y pertenencias.

Nacido en Nueva York, Giuliani comenzó su carrera como fiscal federal antes de ser elegido alcalde en 1993. Posteriormente exploró candidaturas al Senado y la presidencia, y se consolidó como figura mediática y política cercana a Trump.

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