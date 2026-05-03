Rudy Giuliani permanece en estado crítico pero estable tras ser hospitalizado

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y antiguo asesor del presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra ingresado en un hospital en estado crítico pero estable, confirmó su portavoz este domingo.

El portavoz Ted Goodman no precisó las causas de la hospitalización del exfuncionario, de 81 años, ni desde cuándo permanece internado.

En un comunicado difundido en redes sociales, señaló que Giuliani mantiene una condición delicada, aunque estable, y destacó que afronta esta situación con la misma determinación que ha mostrado en otros momentos difíciles de su vida.

Días antes de su ingreso, Giuliani apareció en su programa digital America’s Mayor Live, emitido desde Florida. Durante la transmisión, mostró signos de malestar físico, con tos y una voz inusualmente ronca, aunque continuó con el espacio informativo.

Conocido como “el alcalde de América” por su gestión en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Giuliani fue una figura central en la política estadounidense de las últimas décadas, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Posteriormente, trabajó como abogado personal de Trump y defendió las acusaciones de fraude electoral tras los comicios de 2020, en los que resultó ganador el demócrata Joe Biden.

Sin embargo, múltiples tribunales y revisiones electorales no encontraron pruebas de irregularidades significativas, indicó el medio.

En el plano judicial, Giuliani ha enfrentado diversos procesos relacionados con sus declaraciones sobre el proceso electoral.

Dos exempleados electorales de Georgia obtuvieron una sentencia por difamación en su contra por $148 millones de dólares, aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos que le permitieron conservar parte de sus bienes a cambio de condiciones específicas.

Su salud ya se había visto comprometida anteriormente, cuando en septiembre fue hospitalizado tras sufrir lesiones en un accidente de tránsito en New Hampshire.

Antes de su carrera política, Giuliani fue un reconocido fiscal federal en Estados Unidos. Llegó a la alcaldía de Nueva York en 1993 y también se postuló al Senado en 2000, aunque abandonó la contienda tras ser diagnosticado con cáncer de próstata durante la campaña, en la que competía contra Hillary Rodham Clinton.

El presidente Donald Trump reaccionó a la noticia de su hospitalización con un mensaje en el que expresó apoyo a Giuliani y lo calificó como un aliado leal y una figura destacada en la historia de Nueva York.

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