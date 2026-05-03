Bolton dice que EE.UU. “no ha terminado el trabajo” en su guerra contra Irán

El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este domingo que Estados Unidos aún no ha cumplido sus objetivos en la guerra contra Irán, al considerar que la campaña militar sigue incompleta pese a la ventaja de Washington.

“Estados Unidos tiene una gran ventaja, pero no ha terminado el trabajo que empezó”, dijo Bolton durante una entrevista a Chris Stirewalt de NewsNation en “The Hill Sunday”, al referirse al conflicto que ya supera los dos meses.

Para el exfuncionario, la meta ideal sería mucho más ambiciosa. “Para mí, terminar el trabajo significa derrocar al régimen de Teherán”, aseguró, aunque reconoció que el presidente Donald Trump dispone de opciones menos drásticas para aumentar la presión sobre Irán.

Bolton añadió que le sorprende que Trump no haya adoptado algunas de esas medidas adicionales, en un momento en que las negociaciones para poner fin al conflicto permanecen estancadas.

Trump busca una victoria “por un margen mayor”

Las declaraciones de Bolton coinciden con recientes comentarios del mandatario, quien dejó claro que no considera suficiente el estado actual de la ofensiva.

“Ya hemos ganado, pero quiero ganar por un margen mayor”, dijo Trump esta semana, al insistir en que el objetivo final debe ser impedir de manera permanente que Irán obtenga un arma nuclear.

Aunque el presidente aseguró que la infraestructura iraní ha sufrido daños severos, sostuvo que Washington necesita garantías definitivas antes de dar por concluida la campaña.

Mientras tanto, Teherán revisa la respuesta estadounidense a su última propuesta para poner fin a la guerra, aunque ha subrayado que esas conversaciones no constituyen negociaciones nucleares.

La inestabilidad continúa afectando una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Este domingo, un buque de carga reportó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas cerca del estrecho de Ormuz.

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