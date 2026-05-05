6 remedios caseros para curar la infección vaginal por hongos: ginecóloga

Al menos una vez en la vida, 3 de 4 mujeres llegan a padecer una infección vaginal por hongos, lo que clínicamente se conoce como candidiasis, ya que es causada por el Candida albicans. Y aunque el tratamiento principal suele incluir óvulos y cremas antigúngicas, también existen remedios caseros que están respaldados por expertos.

La doctora brasileña Sheila Sedicias, ginecóloga y mastóloga graduada en la Universidad Federal de Pernambuco, señala que estos tratamientos naturales pueden ayudar a aliviar los síntomas. Sin embargo, también aclara que no sustituyen la atención médica, sino que funcionan como apoyo.

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6 remedios caseros para tratar la infección vaginal por hongos

1. Té de manzanilla para aliviar la irritación

La manzanilla es uno de los remedios más utilizados por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Puede ayudar a calmar la irritación externa.

Se prepara hirviendo un litro de agua, añadiendo tres cucharadas de flores de manzanilla y dejando reposar. Luego se usa en baño de asiento una vez al día, tras la higiene íntima.

2. Vinagre de manzana como apoyo antimicrobiano

El vinagre de manzana contiene ácidos naturales que pueden ayudar a equilibrar el entorno vaginal.

Se mezcla una cucharada o dos en un litro de agua tibia y se utiliza en baño de asiento durante unos 20 minutos después de la ducha.

3. Bicarbonato de sodio para regular el pH

El bicarbonato de sodio ayuda a reducir la acidez, lo que dificulta el crecimiento de los hongos.

Se disuelve una cucharada en un litro de agua tibia y se utiliza en baño de asiento. La ginecóloga Sheila Sedicias recomienda repetirlo hasta dos veces al día.

4. Aceite de coco con árbol de té

Esta combinación tiene efecto antifúngico y antimicrobiano. Se mezcla una cucharada de aceite de coco con dos gotas de aceite de árbol de té y se aplica de forma tópica una vez al día durante cinco días.

5. Aceite esencial de orégano

El aceite de orégano es conocido en fitoterapia por sus propiedades contra hongos. Se diluye en un aceite base como coco u oliva y se aplica suavemente en la zona afectada mediante masaje.

6. Té de uva ursi

La uva ursi se utiliza tradicionalmente para infecciones urinarias y también puede ayudar a reducir la proliferación de Candida albicans. Se prepara en infusión con hojas secas y se consume hasta tres veces al día.

Considera esto: los especialistas insisten en que, si los síntomas no mejoran con tratamiento médico o remedios naturales, es necesario acudir a consulta. Además, no se recomienda el autodiagnóstico, ya que otras infecciones pueden presentar síntomas similares.

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