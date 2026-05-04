Por qué mezclar viagra con alcohol puede arruinarte un encuentro íntimo

Dicen que unas copas previo a un encuentro íntimo sientan bien: mayor confianza, ánimo y un toque de diversión. Sin embargo, quienes padecen disfunción eréctil deben desistir del hábito, ya que mezclar viagra con alcohol puede arruinarte la noche entera.

El principio activo del viagra es el sildenafilo, un compuesto que actúa favoreciendo la circulación sanguínea hacia el “miembro”. De esta manera, puedes lograr y mantener una erección a través de la estimulación sexual. Conoce cómo debes tomarlo.

Para que el medicamento funcione correctamente, el organismo debe absorberlo de forma adecuada y en el tiempo previsto. Cualquier factor que interfiera con este proceso puede reducir su efectividad y allí es donde precisamente te perjudican las bebidas alcohólicas.

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El alcohol reduce el efecto del viagra y arruina el encuentro íntimo

El consumo de alcohol, antes o durante la toma de Viagra, puede alterar la forma en que el cuerpo procesa el fármaco. Según los especialistas de GoodRx, las bebidas alcohólicas ralentizan la absorción del sildenafilo, lo que provoca que el efecto tarde más en aparecer o que sea más débil de lo esperado.

Además, el alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central. Esto significa que puede disminuir la respuesta sexual, dificultar la excitación y afectar el rendimiento, incluso sin la presencia de medicamentos.

Cuando ambos se combinan, el resultado puede ser contraproducente: por un lado, el Viagra intenta mejorar el flujo sanguíneo; por el otro, el alcohol interfiere tanto en la respuesta física como en la eficacia del fármaco.

Otros riesgos de mezclar viagra con alcohol

La combinación no solo impacta el desempeño sexual, también puede generar efectos secundarios. Entre los más comunes se encuentran mareos, dolor de cabeza, enrojecimiento facial y caídas de la presión arterial.

En algunos casos, especialmente en personas con problemas cardiovasculares, esta combinación puede representar un riesgo mayor. El descenso de la presión arterial puede provocar sensación de desmayo o debilidad, afectando no solo el momento íntimo, sino también la seguridad general.

Una investigación publicada en la revista Saudi Pharmaceutical Journal señala que el agua es el único líquido que no interfiere con la absorción de medicamentos como el sildenafilo. Otras bebidas como café, refrescos, jugos o energizantes pueden alterar los tiempos de disolución del fármaco en el organismo.

En definitiva, los expertos recomiendan tomar viagra o cualquier otro medicamento a base de sildenafilo exclusivamente con agua, evitando cualquier otro tipo de bebida, especialmente alcohol.

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