Aaron Judge llega a 14 jonrones y Yankees barren a Baltimore

Los Yankees de Nueva York derrotaron 12-1 a los Orioles de Baltimore para consumar la barrida de cuatro juegos en el Yankee Stadium.

Los Bombarderos del Bronx consiguieron su victoria número 14 en los últimos 16 juegos en un emotivo juego en homenaje a John Sterling, narrador de los Yankees por 36 años.

El equipo de Nueva York llega a 24 victorias y 11 derrotas, primero en la División Este de la Liga Americana, con una ventaja de 1.5 juegos sobre los Rays de Tampa Bay.

Aaron Judge guía victoria de Yankees con jonrón 14 de temporada

Judge abrió el marcador para los Yankees en el primer inning con su jonrón número 14 de la temporada, que lo pone en el liderato de las Grandes Ligas empatado con el japonés Munetaka Murakami.

Trent Grisham anotó la tercera carrera del juego con un elevado de sacrificio de Cody Bellinger. Los Yankees volvieron a apoyarse en una buena salida de Cam Schlittler.

El derecho no estuvo tan dominante como en sus aperturas previas, pero su defensa lo ayudó para salir de varias situaciones ante la ofensiva de Baltimore.

Schlittler terminó con 5.2 innings de labor, recibió 7 hits, 1 carrera limpia, 3 boletos, 4 ponches y 95 pitcheos. El pitcher consiguió su quinta victoria de la temporada y dejó récord de 5-1.

La ofensiva de los Yankees logró hacer tres carreras más en el sexto episodio y consiguió hacer seis carreras más en el octavo capítulo.

Aaron Judge impulsó dos carreras más con un sencillo y Cody Bellinger, quien vive una última semana con buenos números, conectó un triple para traer dos carreras más.

Jason Domínguez trajo la última carrera en ese octavo inning para sentenciar la ventaja 12-1 con solo tres outs para la victoria.

Los Yankees comienzan este martes una serie de tres juegos ante los Rangers de Texas en el Yankee Stadium.

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