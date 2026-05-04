Knicks toman ventaja en semifinales tras paliza a Sixers

Los New York Knicks iniciaron con paso firme las semifinales de la Conferencia Este tras aplastar 137-98 a los Philadelphia 76ers en un dominante Juego 1 disputado en el Madison Square Garden.

Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos, continuando una racha que comenzó a mediados de la primera ronda contra Atlanta al lograr un 63% de efectividad en tiros de campo y una ventaja de 40 puntos.

Tras ir perdiendo 2-1 contra Atlanta, los Knicks han ganado cuatro partidos consecutivos por un total de 135 puntos. Son el primer equipo desde que se empezaron a registrar los partidos en detalle en la temporada 1996-97 en liderar tres partidos de playoffs seguidos por al menos 30 puntos, según Sportradar.

Triunfo sin atenuantes de Knicks

Desde el arranque, el conjunto neoyorquino impuso condiciones con una defensa intensa y un ataque altamente efectivo. La ventaja superó los 20 puntos antes del descanso y se amplió a más de 30 en el tercer cuarto, dejando sin opciones a unos 76ers que nunca lograron reaccionar.

Jalen Brunson comandó la ofensiva con una actuación clave de 35 puntos, mientras que Mikal Bridges y Karl-Anthony Towns brillaron con dobles-dobles y gran aporte defensivo. El juego colectivo fue otro de los puntos fuertes, con varios jugadores aportando en doble dígito.

Los 76ers solo tuvieron un día libre completo después de ganar en Boston el sábado por la noche y completar la decimocuarta remontada de la NBA tras ir perdiendo 3-1. Pero se parecían más al equipo que perdió dos veces por 32 puntos en los primeros cuatro partidos antes de caer en esa desventaja.

Paul George anotó 17 puntos para Filadelfia. Embiid encestó solo 3 de 11 tiros para un total de 14 puntos, y Tyrese Maxey solo anotó 13, sin encestar su primera canasta hasta los cinco minutos del segundo cuarto.

Con este resultado, los Knicks toman ventaja de 1-0 en la serie y confirman su gran momento tras superar a Atlanta en la ronda anterior. El Juego 2 se disputará nuevamente en New York, donde buscarán ampliar la diferencia.

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