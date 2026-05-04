Papa León XIV recibió camisa de la selección de Venezuela campeona del Clásico Mundial

El papa León XIV recibió la camiseta oficial de la selección venezolana de beisbol, tras una privada con la presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV).

El máximo jerarca de la Iglesia católica exhibió con una sonrisa la casaca blanca con el nombre de Venezuela.

Esta es la primera vez que un Papa recibe el uniforme del combinado nacional, un gesto que celebra la histórica victoria del pasado 17 de marzo, cuando Venezuela se coronó campeona del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras derrotar a Estados Unidos con pizarra de 3-2.

El Papa León XIV recibió, en el Vaticano, la jersey de la selección nacional de Venezuela, reciente campeona del World Baseball Classic.



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Fanático del beisbol

León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost Martínez, es aficionado al beisbol. El estadounidense es seguidor de los Chicago White Sox en las Grandes Ligas, equipo que ganó la Serie Mundial en 2005 bajo la dirección del manager venezolano Oswaldo Guillén.

De hecho, estuvo en el juego donde los patiblancos se coronaron, según se observa en un material audiovisual que circuló por redes sociales.

La delegación, integrada por monseñor Jesús González de Zárate (presidente), monseñor José Luis Azuaje Ayala (primer vicepresidente), monseñor Carlos Enrique Curiel (segundo vicepresidente) y monseñor José Antonio Da Conceição (secretario general), compartió con el Pontífice las alegrías del pueblo venezolano, destacando el impacto de la hazaña.

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