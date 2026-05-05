Al menos dos muertos en el Caribe tras ataque contra presunta narcolancha, confirmó el Pentágono

Las Fuerzas Armadas confirmaron este la ejecución de un operativo militar en el mar Caribe contra una embarcación vinculada al tráfico de sustancias ilícitas que resultó en el fallecimiento de dos personas que tripulaban la unidad.

La acción fue coordinada por el Comando Sur de EE. UU. (Southcom), que través de un comunicado oficial en la red social X, precisó que la operación estuvo dirigida por el general Francis L. Donovan. El ataque fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear” (Lanza del Sur).

La información oficial califica la intervención como un “ataque cinético letal” contra un navío controlado por agrupaciones que Washington identifica como organizaciones terroristas: “Dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación”, sentenció el Southcom tras el despliegue.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

Inteligencia y rutas detectadas

Los informes de inteligencia militar estadounidense señalaron que la embarcación utilizaba vías marítimas identificadas previamente como corredores para el movimiento de narcóticos. La embarcación participaba activamente en operaciones de tráfico de drogas en la región caribeña al momento de ser interceptada, señaló el Comando Sur, que además precisó que no se reportó bajas ni heridos por parte de EE.UU.

El reciente ataque forma parte de una política de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump para frenar el ingreso de drogas al territorio estadounidense, que está vigente desde agosto pasado, con múltiples operativos militares en el Caribe y el océano Pacífico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su atención sobre estas tácticas empleadas por EE.UU., y expresó preocupación por “los operativos letales” contra presuntas lanchas rápidas. Según la CIDH, estas intervenciones, que ya acumulan más de un centenar de muertes, ocurren “en violación al derecho internacional”.

Sigue leyendo:

– Jueza pide disculpas al acusado de intentar matar a Trump en cena de corresponsales por condiciones en prisión

– DeSantis firma el nuevo mapa electoral que ampliaría la ventaja republicana en Florida

– Jueza cuestiona condiciones de reclusión de acusado por ataque contra Trump