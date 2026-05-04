Jueza cuestiona condiciones de reclusión de acusado por ataque contra Trump

Una jueza federal en Washington expresó este lunes preocupación por el tratamiento que recibió el hombre acusado de intentar atacar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

La magistrada Zia Faruqui cuestionó a funcionarios penitenciarios sobre las razones por las que sometieron al detenido a estrictas medidas de vigilancia por riesgo de suicidio tras su arresto.

El acusado, Cole Tomas Allen, quedó inicialmente recluido bajo un protocolo de prevención de suicidio que implicaba aislamiento en una habitación acolchada con iluminación constante, revisiones corporales frecuentes y el uso de esposas fuera de su celda.

Sus abogados denunciaron que estas condiciones eran innecesarias, por lo que las autoridades tuvieron que flexibilizar su situación durante el fin de semana.

A pesar de estos cambios, la jueza Faruqui manifestó inquietud por un posible trato discriminatorio y punitivo que podría vulnerar sus derechos al debido proceso. Durante la audiencia, subrayó que en la misma cárcel se alojan habitualmente personas acusadas de delitos violentos sin estar sometidas a un régimen tan restrictivo.

“Estar en esa situación podría volver loca a cualquiera”, afirmó.

La defensa sostiene que Allen no presentaba indicios de riesgo suicida al momento de su detención. Sin embargo, un psiquiatra del centro penitenciario concluyó inicialmente lo contrario, según explicó Tony Towns, asesor jurídico interino del departamento penitenciario, quien defendió que cada caso se evalúa de forma individual.

Tras la revisión de su estatus, Allen fue trasladado a custodia protectora, una medida que sus abogados no impugnaron. Aunque la defensa solicitó cancelar la audiencia, la jueza decidió mantenerla debido a la gravedad de sus preocupaciones.

El incidente que dio origen al caso ocurrió el 25 de abril en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento. Según las autoridades, Allen logró atravesar un control de seguridad armado con pistolas y cuchillos y disparó contra un agente del Servicio Secreto.

La fiscalía indicó que el acusado también efectuó un disparo que impactó en el chaleco antibalas del agente.

Posteriormente, Allen declaró al FBI que no esperaba sobrevivir al ataque, un elemento que, según la acusación, podría justificar la evaluación inicial de riesgo de suicidio.

El acusado, de 31 años y residente en California, enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente y otros delitos relacionados con armas. De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Su abogado también denunció que se le han negado solicitudes básicas en prisión, como el acceso a una Biblia y la visita de un capellán.

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