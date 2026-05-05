Arrestan a agente del Servicio Secreto en Miami por exhibirse tras evento de golf de Trump

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue arrestado el lunes en Miami, Florida, tras ser acusado de exhibicionismo estando fuera de servicio, informaron las autoridades.

Identificado como John Spillman, había trabajado horas antes en el control de seguridad exterior para la aparición del presidente Donald Trump el domingo en el Campeonato Cadillac del PGA Tour, que se celebraba en el Trump National Doral.

De acuerdo con los servicios penitenciarios en línea, Spillman permaneció tras las rejas el lunes en la carcel del condado de Miami-Dade, sin poder pagar una fianza de $1,000 dolares.

El sujeto de 33 años fue suspendido temporalmente de sus funciones en el Servicio Secreto, indicó la agencia.

El incidente en el que se vio implicado Spillman tuvo lugar en el hotel DoubleTree by Hilton Miami Airport & Convention Center el domingo en la noche, dice un informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Horas antes, Trump observó desde una carpa cerca del hoyo 18 de su club de golf cómo los jugadores completaban la ronda final del Campeonato Cadillac.

Spillman formaba parte de un equipo que se encargaba del control de seguridad exterior del evento en cuestión, informó CNBC .

La policía dio a conocer que asistió al hotel luego de recibir una llamada sobre un hombre que estaba desnudo en el sexto piso. Al apersonarse, se encontraron con Spillman “masturbándose al final del pasillo”, consta en el informe policial.

Luego que arrestaran a Spillman, una mujer salió de una habitación cercana y les dijo que había estado en el vestíbulo del hotel, y Spillman la siguió escaleras arriba hasta el sexto piso.

De acuerdo con el informe, la víctima manifestó que entraron inmediatamente a su habitación porque temía por su vida. “La víctima vio al acusado masturbándose junto a su habitación de hotel”.

El mencionado informe dice que el personal de seguridad del hotel acudió al sexto piso y declaró a la policía que habían observado la misma conducta por parte de Spillman.

El jefe de la Policía del Servicio Secreto de Estados Unidos, Richard Macauley, declaró que la agencia estaba al tanto de la detención de un agente del Servicio Secreto fuera de servicio por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade.

“La conducta denunciada es inaceptable y contrasta marcadamente con la profesionalidad y la integridad que exijo de nuestro personal”, zanjó Macauley.

“Esta agencia se toma estos asuntos con la máxima seriedad; en consecuencia, el individuo ha sido suspendido de sus funciones a la espera de los resultados de este asunto penal y de una investigación interna completa y exhaustiva“, dijo.

La detención de Spillman se produjo más de una semana después de que agentes del Servicio Secreto detuvieran a un hombre de California, Cole Tomas Allen, quien presuntamente disparó a los agentes mientras trataba de pasar forzosamente un puesto de control en el hotel Washington Hilton, un piso por encima de donde Trump acudía a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Los funcionarios expresaron que el agente no resultó gravemente herido, ya que su chaleco antibalas detuvo el impacto de baja . Allen está acusado de intentar asesinar al mandatario republicano.

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