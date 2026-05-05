Aryna Sabalenka advierte boicot de tenistas para pedir más dinero a Grand Slams

Aryna Sabalenka, número 1 del ránking WTA, cree que los tenistas deben unirse para un boicot y exigir más ingresos de los torneos de los cuatro Grand Slams.

Sabalenka y Jannik Sinner están entre los jugadores que lideraron una declaración este lunes y expresar su decepción ante las ganancias que otorgará el Roland Garros este año.

“Sin nosotros no habría torneo ni espectáculo. Creo que sin duda merecemos un mayor porcentaje”, declaró Sabalenka el martes en el Abierto de Italia. “Creo que en algún momento lo boicotearemos. Siento que esa será la única manera de luchar por nuestros derechos”, dijo la tenista.

Los jugadores del ránking ATP y WTA están buscando tener una mejor representación, seguros de vida y pensiones de los cuatro Grand Slams del año: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

From @TheAthletic: Aryna Sabalenka, the women’s tennis world No. 1, thinks that stars will eventually boycott Grand Slams due to disputes over prize money and player representation. https://t.co/Kxp9NDQP7B — The New York Times (@nytimes) May 5, 2026

Iga Swiatek, cuatro veces ganadoras del Roland Garros, expresó que llegar al boicot es una decisión extrema, aunque espera que haya reuniones ante del torneo en París.

“Lo más importante es tener una comunicación y un diálogo adecuados con los organismos rectores para tener espacio para hablar y tal vez negociar. Ojalá antes de Roland Garros haya oportunidad de celebrar este tipo de reuniones y veremos cómo se desarrollan”, añadió Swiatek. “Pero boicotear el torneo es una medida un tanto extrema”.

Ganancias de Roland Garros aumenta, pero jugadores no ven mejoras

La organización de Roland Garros anunció este jueves un incremento del 9.5 % en la dotación económica para su próxima edición, situando el fondo total de premios en $66.6 millones de dólares.

Con este ajuste, los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino percibirán $3.02 millones de dólares cada uno, lo que supone un aumento de $324,000 dólares respecto a lo entregado en 2025.

Aunque de acuerdo a reportes, “la participación de los jugadores en los ingresos del torneo de Roland Garros ha disminuido del 15,5% en 2024 al 14,9% previsto para 2026”, dijeron los jugadores.

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