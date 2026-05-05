Exmpleada de Stefon Diggs rompió a llorar en el tribunal denunciando agresiones y relación sexual con el jugador

Yamils Adams, excocinera de la estrella de la NFL Stefon Diggs, ofreció su testimonio ante el tribunal para detallar que la presunta agresión ocurrió el 2 de diciembre de 2025 en la residencia de Diggs en Dedham.

Durante su relato, Adams rompió en llanto y describió su relación sexual con Diggs y la supuesta agresión que sufrió. La mujer aseguró que el vínculo entre ambos comenzó antes de que ella empezara a trabajar para él.

Su relación, según su relato, se complicó posteriormente por no saber compaginar ni establecer límites entre la relación laboral y personal.

“Me golpeó con la mano abierta; me rodeó el cuello con el codo y empezó a estrangularme”, dijo para luego describir que conoció a Diggs a través de contactos en común antes de que la relación se volviera sexual.

“Es complicado (…) Empezó siendo una amistad, luego se volvió algo sexual, nos veíamos, pasábamos el rato y decidimos que yo iría a trabajar para él en febrero de 2025″, relató.

En el segundo día de su confesión ante el estrado, Adams también dio a conocer que Stefon Diggs le ofreció $100,000 dólares para retractarse de su declaración

“¿Hace 3 semanas su abogado exigió 5.5 millones de SD, no es así?”, preguntó el abogado de la estrella de New England Patriots. “El señor Diggs me ofreció $100,000 dólares para retractarme de mi declaración”, develó.

Not even 10 minutes into day 2 and Mila andrews just testified on the stand that Stefon Diggs offered her $100,000 to reccant her statement



SD Lawyer: “3 weeks ago your lawyer demanded 5.5 million from SD didn’t you?”



MA: “Mr diggs offered me 100k to recant my statement”



Court… pic.twitter.com/mf7YDOhOyS — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) May 5, 2026

El receptor abierto de los New England Patriots Stefon Diggs se declaró “no culpable” a mediados de febrero de los cargos de estrangulamiento y otros delitos ante el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts.

El pasado 16 diciembre la chef del jugador acudió a la Policía a denunciar la supuesta agresión sucedida dos semanas antes, un 2 de diciembre. La mujer alegó no haber denunciado antes por temor a la fama y el poder del jugador.

La cocinera había comenzado a trabajar con Diggs en julio, bajo un acuerdo que cubría toda la temporada 2025. Inicialmente, su pago era semanal, pero la dinámica fue cambiada y terminó con regularidad mensual.

Diggs se negó a pagarle una semana de noviembre argumentando que “no se requirieron sus servicios”. Por este motivo, ambos sostuvieron una discusión por mensaje. Esa misma noche, Diggs habría entrado a su habitación sin permiso.

De acuerdo con su testimonio, la discusión escaló rápidamente. La mujer asegura que Diggs la golpeó en la cara y, cuando intentó apartarlo, él la sujetó por detrás y ahorcó su cuello con el brazo. La fuerza emprendida fue tal, según la chef, que tuvo dificultades para respirar y casi pierde el conocimiento.



Sigue leyendo:

· Lawrence Taylor, leyenda de New York Giants, sale del hospital tras diagnóstico de pancreatitits

· Stefon Diggs se declara “no culpable” de cargos de estrangulamiento

· Chef acusa a Stefon Diggs de abofetearla y asfixiarla por reclamar deuda salarial