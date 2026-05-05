Fanáticos recogen más de dos millones de firmas pidiendo la salida de Mbappé del Real Madrid

El clima en el entorno del Real Madrid sumó un nuevo foco de conflicto con Kylian Mbappé como eje central. En las últimas horas, un grupo de hinchas lanzó una campaña digital bajo el lema “Mbappé Out”, que rápidamente ganó repercusión y puso en debate su continuidad en el club.

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La llamativa iniciativa invita a los merengues (aunque pueden acceder a la página cualquier fanático del mundo) a manifestarse mediante una petición online: “Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si cree que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tu piensas es lo mejor para el futuro del club”.

Para sumarse, los usuarios deben ingresar a un sitio web específico y dejar su firma. El enlace habilitado (https://mbappeout.replit.app) funciona como plataforma para canalizar el descontento de una parte de la hinchada.

🚨🚨BREAKING: An online petition signed by Real Madrid fans to get Mbappe out of the club has reached over 1.4 million signatures. 😳✍️ pic.twitter.com/x2WZWBwCtg — Kalshi FC (@KalshiFC) May 5, 2026

Viaje de Mbappé aumentó las críticas

El malestar en Madrid se intensificó tras la ausencia del delantero en el partido ante Espanyol en Cornellà. El atacante arrastraba molestias musculares que ya le habían impedido completar el encuentro frente a Betis, que terminó complicando seriamente las aspiraciones del equipo de Álvaro Arbeloa en La Liga.

La polémica escaló cuando el francés decidió viajar a Italia en medio de su recuperación y durante su tiempo libre. Aunque la salida fue autorizada por el cuerpo técnico, la decisión no cayó bien en un sector del público, que cuestionó su compromiso en un momento sensible de la temporada, y tampoco en el plantel.

“En su tiempo libre, cada jugador hace lo que considera oportuno, y yo no me meto en eso. Toda la planificación relativa a los jugadores lesionados está supervisada y gestionada por el cuerpo médico del Real Madrid, que es el que decide cuándo deben ir a Valdebebas y cuándo no”, dejó en claro Arbeloa.

Supera los dos millones de firmas

El impacto de la campaña fue inmediato y masivo. En cuestión de horas, la petición superó las dos millones de adhesiones y continúa creciendo a gran ritmo en las redes sociales.

En su segunda temporada en el Real Madrid, los números personales de Mbappé son más que positivos (41 tantos, máximo artillero de la temporada en España y en busca de la Bota de Oro), pero el rendimiento colectivo no acompaña.

Puertas adentro, el reclamo apunta a la actitud fuera de la cancha. Para muchos simpatizantes, el nivel de implicación del acatante no está a la altura de lo que exige una institución como el conjunto merengue.

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