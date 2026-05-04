FPF activa protocolo de “Cero Tolerancia” tras polémico autogol en Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) ha vuelto a situar la integridad deportiva en el centro de su agenda tras la reciente controversia en el torneo Clausura 2026. Este lunes, el organismo rector reafirmó su política de “cero tolerancia frente al amaño de partidos”, respondiendo a las crecientes dudas generadas durante la última jornada de la primera fase de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La investigación de oficio se centra en lo ocurrido durante el encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito. La jugada que desató las alarmas tuvo lugar en el minuto 90, cuando el experimentado guardameta del Sporting, José Calderón, cometió un error que derivó en un autogol, sellando el 3-2 definitivo a favor de Alianza.

La naturaleza de la acción no solo provocó cuestionamientos inmediatos en el campo, sino que obligó a la Unidad de Integridad de la liga a activar protocolos de investigación para esclarecer la transparencia del resultado.

A través de un comunicado oficial, la FPF subrayó que la manipulación de resultados atenta directamente contra la credibilidad y los valores del deporte. La federación recordó que cuenta con mecanismos de denuncia anónimos y protocolos avalados por la FIFA y la CONCACAF, los cuales se mantienen en funcionamiento permanente para identificar riesgos vinculados a redes de apuestas e ilícitos.

Tanto la administración de la LPF como el propio club Sporting San Miguelito han condenado los hechos y han solicitado una investigación profunda que llegue hasta las últimas consecuencias. El organismo ha sido enfático en que, de comprobarse irregularidades, se aplicarán sanciones ejemplares para proteger la imagen del balompié nacional.

Mientras la Oficina de Integridad cita a los involucrados, el torneo Clausura 2026 queda en incertidumbre, recordando que la lucha contra el amaño de partidos sigue siendo uno de los retos más complejos para el desarrollo del fútbol profesional en Centroamérica.

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