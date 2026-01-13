El entrenador de fútbol que menos tiempo duró en un equipo: ¡10 minutos!

La destitución de Xabi Alonso del Real Madrid, después de 233 días en el banquillo, invitó a una curiosa pregunta: ¿quién es el entrenador del club ‘blanco’ que menos tiempo duró en el cargo? Pero hay otra mejor todavía: el que menos duró en la historia del fútbol. Te sorprenderá saber que este personaje apenas estuvo 10 minutos.

Haciendo referencia exclusiva al equipo español, Xabi Alonso se mantuvo 18 días más que Rafa Benítez (215), quien llegó en el verano de 2015 y se marchó en enero de 2016, dejando el puesto a Zinedine Zidane. Sin embargo, el récord negativo lo ostenta José Antonio Camacho: 41 días en 2004 y 22 días en 1998.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla y exjugador del equipo, asume ahora como técnico del Real Madrid, al menos hasta que acabe la temporada.

El entrenador de fútbol que menos tiempo duró en un equipo

Para ubicar el nombre hay que remontarse a mayo de 2007, cuando el entrenador británico Leroy Rosenior, nacido en Londres, firmó como nuevo entrenador del club Torquay United.

Apenas 10 minutos después de su presentación, el club fue vendido a nuevos dueños que traían a su propio técnico, resultando en su despido inmediato. Aunque resultó en una situación apática y antideportiva, Rosenior sostiene la curiosa estadística.

Según la hemeroteca deportiva, justo después de su comparecencia de presentación, el entonces presidente del Torquay United, Mike Bateson, recibió y aceptó una oferta para vender el club a un consorcio local. El primer acto de los nuevos propietarios fue instalar a su propio personal directivo, lo que resultó en la destitución de Rosenior. A pesar de la situación, este aclaró que no había resentimientos.

Detrás del técnico inglés se encuentra el entrenador argentino Marcelo Bielsa, que en 2016 se mantuvo en la Lazio durante solo dos días (48 horas), debido a diferencias con la directiva. Y en tercera posición está precisamente José Antonio Camacho, con el Real Madrid.

En su contraparte, el DT que más tiempo ha permanecido en un club de fútbol es el inglés Fred Everiss, quien dirigió al West Bromwich Albion con un período de 45 años y 304 días, desde 1902 hasta 1948.

Te puede interesar:

· UEFA reveló cuánto dinero ganó PSG tras la Champions League 2025

· Neymar asegura que Messi quiere ir al Mundial de la Kings League

· Real Madrid tendrá que pagar esta millonaria liquidación tras destituir a Xabi Alonso