Murió Eduardo Lamazón, el argentino que se volvió leyenda del boxeo mexicano

Al final de la jornada del pasado lunes se conoció la muerte de Eduardo Lamazón. La noticia fue anunciada inicialmente por colegas de TV Azteca y confirmada luego por medios deportivos mexicanos.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte de la legendaria voz del boxeo que partió de este mundo a los 70 años. “El icónico personaje de las transmisiones del Team Box Azteca perdió la vida, sin embargo, será recordado por todo su legado dentro y fuera del cuadrilátero”, informó TV Azteca.

Un gran amigo se adelanta en el camino 🕊️



Hoy el boxeo despide a Eduardo Lamazón, una de las voces más emblemáticas y respetadas del pugilismo. Se va un campeón indiscutido fuera del ring



Hasta siempre, Don Lama 🥊 #BoxAzteca pic.twitter.com/pkJXobPg0S — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 5, 2026

Su muerte generó un alud de reacciones de las figuras más influyentes del pugilismo, como la de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

“En paz descanse Eduardo Lamazon. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del CMB y fue parte de nuestra familia siempre“, escribió en X.

En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria pic.twitter.com/gunZl2ecgP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 4, 2026

Julio César Chávez también compartió un emotivo mensaje de despedida para el que fuera su compañero durante varios años en las transmisiones de boxeo de la televisora.

“Hoy el boxeo se queda en silencio. Se ha apagado una de las voces más sabias, elegantes y honestas que han existido, pero para mí, se ha ido mucho más que un colega: se ha ido un hermano del alma“, expresó en una publicación de Instagram donde aparece junto a Lamazón en una foto.

“Ver esta foto hoy me parte el corazón. Conocí a Eduardo hace una eternidad, cuando era el fiel secretario de mi querido Don José Sulaimán en el CMB (…) Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero”, cerró.

Eduardo Lamazón tuvo una carrera de más de 50 años en el boxeo, en la que fue periodista, analista, escritor y durante 24 años uno de los hombres clave del Consejo Mundial de Boxeo antes de convertirse en la voz histórica de TV Azteca.

Nació el 2 de diciembre de 1956 en Buenos Aires. Desde los 16 años comenzó a escribir sobre boxeo, cubriendo peleas en prensa local. Posteriormente, trabajó en radio y periódicos argentinos.

En 1979, en un viaje a Francia, conoció a José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y padre de Mauricio Sulaimán, quien lo invitó a México.

Lamazón llegó al país con 23 años como secretario ejecutivo del CMB durante 24 años. Tras su etapa en el CMB, colaboró con radio, prensa y televisión en México.

En 2002, el analista Carlos Aguilar lo invitó a unirse a Box Azteca, donde nació su leyenda televisiva. Ahí formaron una dupla famosa que compartió míticas peleas en los micrófonos con Julio César Chávez.

Se volvió famoso por: “La tarjeta de Don Lama”, su sistema de puntuación round por round en vivo durante las peleas. Su frase “Lama, Lama, Lamita”, se volvió marca registrada.



Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez es abucheado en Las Vegas por evitar pelea con David Benavídez

· Sale a la luz video de la agresión de Gervonta Davis a su expareja en un club en Miami

· Pelea de boxeo en Turquía terminó en batalla campal con varios heridos