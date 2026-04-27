Pelea de boxeo en Turquía terminó en batalla campal con varios heridos

Una pelea por el título mundial en Turquía acabó en un escandaloso episodio de violencia. El combate entre el turco Emirhan Kalkan y el ruso Sergei Gorokhov, disputado en Trabzon, fue suspendido.

Una batalla campal en la que se vieron involucrados equipos, staff y fans arruinó la velada. Todo empezó desde el tercer asalto del pleito gracias a que desde las esquinas se fue calentando el ambiente.

Inicialmente, se trataba de un intercambio verbal entre los staff de cada peleador, pero el conflicto escaló y se transformó en empujones y golpes entre integrantes de ambos equipos.

La situación se salió de control y decenas de personas invadieron el ring, mientras volaban sillas y se desataban golpes.

Las imágenes, que se han hecho virales en redes sociales, muestran a personas sangrando dentro del cuadrilátero.

🥊⚠️ | #DEPORTES • Aficionados turcos agreden a boxeador ruso tras vencer a rival local



Un boxeador ruso fue atacado por aficionados turcos después de derrotar a su oponente local, lo que obligó a los oficiales a anular el combate.



El incidente ocurrió al finalizar la pelea,… pic.twitter.com/SQg6L43vdD — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) April 26, 2026

El descontrol no quedó limitado al ring: en las primeras filas estalló también una riña entre aficionados. La seguridad fue superada por la magnitud del enfrentamiento y tardó en contener la trifulca.

Ante el caos dentro y fuera del cuadrilátero, el árbitro decidió suspender de manera definitiva el combate, dejando sin resolución el cinturón del Campeonato Mundial UBO. La organización detuvo el evento y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Luego de los altercados, que dejaron cientos de videos tendencia en redes sociales, el turco Emirhan Kalkan habló sobre lo sucedido y responsabilizó al staff de su rival.

“¿Qué hacía el entrenador del oponente en nuestra esquina? Su acercamiento y sus gestos avivaron la situación. Siempre hemos defendido el juego limpio”, dijo.

El púgil turco también lamentó que una velada llamada a ofrecer espectáculo terminara marcada por la violencia. Lo que debía ser una noche de boxeo quedó empañada, y por ahora el título permanece en el aire.



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