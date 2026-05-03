Canelo Álvarez es abucheado en Las Vegas por evitar pelea con David Benavídez

La T-Mobile Arena emitió su juicio la noche del pasado sábado a Saúl Canelo Álvarez con un sonoro abucheo. El tapatío asistió a la pelea entre David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Cuando Canelo apareció en la pantalla gigante del recinto en repetidas veces, se llevó una rechifla en la que el público parecía recriminarle no haber peleado contra el ‘Monstruo Mexicano’.

Todo empezó cuando Canelo hizo su entrada a la arena, las cámaras lo siguieron y fue ahí cuando se llevó su primera pitada. Posteriormente, apareció en el camerino de Jaime Munguía junto a Eddy Reynoso, quien entrena a Munguía, y los fanáticos repitieron su protesta.

Y así continuó en cada una de sus siguientes apariciones. También ocurrió cuando ofreció una entrevista en la arena para Premier Boxing Championship (PBC).

La protesta de los fans tiene su origen en el rechazo de Álvarez para enfrentar a Benavídez.

Canelo ha dicho en repetidas ocasiones que no le interesa la pelea y recientemente, anunció que se medirá a Christian Mbilli en Arabia Saudí en septiembre por el título supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en posesión de Mbilli tras el retiro de Terence Crawford.

Al parecer la afición tampoco le perdona que dejara la fecha de septiembre en Las Vegas por irse al otro continente y ante un oponente fuera de la élite.

Al final, Benavídez se quedó con la corona de peso crucero (AMB, OMB) y noqueó al Zurdo Ramirez en seis rounds para seguir invicto en el boxeo profesional.

Tras su combate, Benavídez se percató de la presencia de Canelo en la T-Mobile Arena y en la entrevista post pelea sobre el cuadrilátero, le invitó nuevamente a llevar a cabo la tan esperada pelea, la cual ha generado interés en el mundo del boxeo desde 2021.

“Vi que Canelo está en el lugar. Le pregunto al público, ¿Quieren ver una pelea entre Canelo vs. David Benavidez? Le tengo mucho respeto al Canelo, es un gran campeón, pero yo también soy un gran campeón. Hagámosla”, dijo.

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