Declaran el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” en San Antonio

El cantante mexicano Peso Pluma tiene oficialmente un día en su honor en San Antonio, Texas, donde se declaró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma”.

Peso Pluma asistió al evento realizado en su antigua alma mater, Samuel Clemens High School, que contó con la participación de autoridades locales, directivos de la institución, estudiantes y más. El artista recibió varios reconocimientos, como las llaves de la ciudad y la declaración oficial del “Día de Peso Pluma”.

Los directivos del colegio agradecieron a Peso Pluma por inspirar a las próximas generaciones de estudiantes del Samuel Clemens High School.

“Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a perseguir sus sueños. Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación”, escribieron en una publicación en Instagram.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, se mostró agradecido por el reconocimiento.

“Es un sueño hecho realidad estar aquí. Tengo muchos recuerdos y los llevo en mi corazón. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento ahora mismo. Muchas gracias a todos, mexicanos, a todos. Los amo mucho y ustedes me enseñaron todo”, dijo.

El intérprete compartió con los presentes al regalar vinilos, firmar autógrafos y se tomó fotos con los alumnos. Además, hubo una demostración musical de los estudiantes de música, mariachis y banda.

Luego de este agasajo, Peso Pluma se presentó en el Frost Bank Center junto a Tito Double P como parte del tour Dinastía by Peso Pluma & Friends. El intérprete de “Ella baila sola” contó con la participación especial del veterano cantante Pepe Aguilar en su concierto.

“Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”, dijo Peso Pluma al presentar a Pepe Aguilar.

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