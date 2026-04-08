Raúl de Molina dice que fue vetado por Pepe Aguilar y Christian Nodal

Raúl de Molina, conductor del programa “El Gordo y la Flaca”, se quejó públicamente de que el cantante Pepe Aguilar supuestamente lo vetó y no permitió que lo entrevistara en la alfombra roja de la pasada edición de los Latin Grammy. De Molina aseguró que tanto Pepe Aguilar como su yerno Christian Nodal se niegan a ofrecer entrevistas al programa de “Univision”.

“Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar, y voy a decirlo aquí en el programa, en los Latin Grammy él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra; después lo veo comiendo en un restaurante y no me saluda… Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar, he sido amigo de él desde que comenzó mi carrera, lo he tratado de maravilla”, expresó el conductor cubano.

Asimismo, aseguró que, a pesar del apoyo que le ha brindado a Christian Nodal desde el inicio de su carrera, el cantante se niega a dar conversar con el programa. Según dijo De Molina, la molestia podría haberse causado por la cobertura que le ha hecho “El Gordo y la Flaca” a las noticias que involucran a Cazzu, la expareja de Nodal y madre de su hija.

“Después que nosotros le hemos dado publicidad desde que empezó su carrera, que he dicho aquí que lo quiero, que lo apoyo. Siempre he estado de su lado, pero si salen noticias que son las que todo el mundo está hablando, entonces El gordo y la flaca, ¿no va a hablar de ellas? Si la madre de tu hija empieza a hablar en los lugares, no podemos olvidarnos de esa noticia, la tenemos que poner en el programa”, dijo el presentador.

Su compañera Lili Estefan quiso ser un poco más diplomática y aseguró que Pepe Aguilar intenta proteger a su hija Ángela Aguilar, quien ha sido blanco de severas críticas desde que inició su relación con Nodal.

“Es difícil lo que ellos han pasado públicamente. Él es padre de Ángela. ¿Cómo tú proteges a una hija?”, comentó Estefan.

Sin embargo, Raúl de Molina no estuvo de acuerdo y aseguró que Nodal no estaba siendo bien aconsejado por su equipo. “Pero Lili, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque pongan una historia en el programa como ponen en ciento veinte mil programas de lo que está pasando. Siempre en la vida he hablado bien de Christian Nodal, no he hablado nunca mal de él, entonces no sé quién lo está aconsejando a esto porque sus padres lo aconsejaban muy bien”, señaló Raúl.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni Christian Nodal se han pronunciado al respecto.

Polémica de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

La vida personal de la familia Aguilar y Christian Nodal ha sido blanco de polémica durante el último par de años. Esto se debe a que el cantante inició una relación con Ángela Aguilar pocas semanas después de terminar su relación con Cazzu, con quien acababa de tener una bebé. Dos meses después se casaron en una ceremonia privada en Morelos.

Sin embargo, en redes sociales se comenzó a especular que Nodal le había sido infiel a la madre de su hija con Ángela Aguilar, algo que él ha negado varias veces.

En 2024, durante la entrevista con ABC News, la estrella regional mexicana dijo sobre su situación personal: “Ningún corazón se rompió. Tenemos la conciencia clara. Todos estamos bien, todos estamos felices, somos adultos”.

Luego de esas declaraciones, Cazzu aclaró que ella no tenía conocimiento de la relación de Nodal y Aguilar antes de su anuncio en la revista HOLA!. “A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ‘¿Hay alguien más?’ La respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, redes. Yo pensé que no era. Resultó que sí”, dijo en entrevista al programa argentino Luzu.

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