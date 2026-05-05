Primarias este martes en Indiana y Ohio serán un termómetro de la influencia de Trump entre los republicanos

WASHINGTON – Los estados de Indiana y Ohio celebran este martes elecciones primarias de cara a los comicios de medio término del próximo noviembre, una cita que pondrá a prueba hasta qué punto la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue marcando el rumbo del Partido Republicano.

Trump busca castigar políticamente a siete senadores estatales republicanos de Indiana que el año pasado se opusieron e hicieron fracasar su plan para rediseñar los distritos electorales del estado y ayudarlo a ganar más escaños en el Congreso.

El presidente ha respaldado públicamente a los rivales que compiten con esos senadores republicanos, con el objetivo de evitar que logren la candidatura y puedan buscar la reelección el próximo noviembre.

El resultado de estas primarias demostrará a los republicanos del resto del país si recibir el respaldo de Trump sigue dando créditos electorales o si, por el contrario, es más beneficioso alejarse de la figura del presidente, cuya popularidad se encuentra en su nivel más bajo a raíz de la guerra de Irán.

Gran parte de la atención nacional está también puesta en Ohio, un estado de mayoría republicana que en noviembre elegirá gobernador.

Por la candidatura republicana a ese cargo lidera la carrera Vivek Ramaswamy, un empresario tecnológico con muy buenas conexiones con Trump, frente a Casey Putsch, un ingeniero automotriz que ha hecho campaña contra los republicanos a nivel nacional por su gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En las filas demócratas se presenta sin oposición Amy Acton, exdirectora de Salud Pública de Ohio conocida por su respuesta a la pandemia de COVID-19.

Ohio también debe cubrir en noviembre la vacante en el Senado de EE.UU. que dejó JD Vance cuando se convirtió en vicepresidente, una elección clave que podría hacer que los republicanos pierdan la mayoría en la Cámara Alta.

Los demócratas han depositado sus esperanzas en el exsenador de ese mismo estado Sherrod Brown, quien se espera que se enfrente al republicano Jon Husted.

Míchigan acude este martes a unas elecciones especiales para cubrir una vacante en el Senado estatal que tendrá implicaciones para el equilibrio de poder en este estado.

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