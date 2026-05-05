Selena Gomez y Becky G están planeando un tema en LA

Quienes caminaban por algunas zonas latinas de Los Ángeles este fin de semana se toparon con una escena que no esperaban. Selena Gomez y Becky G grabando juntas, rodeadas de un pequeño equipo técnico y con la energía de quienes están construyendo algo.

La coincidencia quedó descartada en minutos. Las dos estaban metidas de lleno en lo que parece ser el rodaje de un videoclip que alimenta la teoría de un tema en camino, posiblemente titulado “EPA”.

Esto llamó la atención por lo natural del momento. Entre risas, pasos de baile y un ambiente relajado, dejaron ver que la química existe desde antes de que cualquier anuncio sea oficial. Nada está confirmado por ellas, pero las imágenes que circularon en redes sociales hicieron el trabajo por adelantado.

Dos trayectorias que se cruzan con ritmo latino

Selena Gomez lleva tiempo siguiendo su conexión con el español, sobre todo desde el lanzamiento de “Revelación”, el EP en el que incluyó “Baila Conmigo”, su colaboración con Rauw Alejandro. Becky G, por su parte, ha construido una trayectoria sólida dentro del género urbano, manteniéndose como una presencia constante en la música latina contemporánea.

Ambas comparten raíces mexicanas y un pie firme en el mercado anglosajón, lo que convierte esta unión en un paso casi natural para dos voces que conocen bien cómo moverse entre ambos mundos.

La expectativa no sólo está alimentada por su popularidad, sino por la posibilidad de un tema que conecte con audiencias diversas desde un sonido urbano, directo y pensado para volverse imprescindible en playlists globales.

Un videoclip que levantó sospechas y emoción

Los videos captados por fans muestran a Gomez y Becky G bailando, haciendo ‘lip sync’ y siguiendo indicaciones del equipo de grabación. En varias tomas aparece también Benny Blanco, esposo de Selena, quien acompañó parte de la jornada.

Entre esas grabaciones filtradas sobresale un fragmento donde Becky G interpreta la línea: “Me puse linda pa’ que tú me digas uh”.

Si finalmente el título es “EPA”, no sorprendería que la canción busque un impacto inmediato en plataformas digitales y que termine posicionándose como una de esas piezas inevitables del verano.

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