Selena Gómez y Gigi Hadid preparan una sorpresa para Taylor Swift

Se siguen difundiendo rumores sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Ahora, una fuente cercana a la pareja ha revelado que su cortejo, integrado por Selena Gómez y Gigi Hadid, está preparando una sorpresa para la cantante.

Esta fuente le contó a “The Sun” que se está haciendo un video para proyectar durante la celebración de la boda. Se dice que el video resumirá la vida de la estrella pop, no solo desde el plano profesional, sino también un recorrido por su vida personal con su familia y amigos.

“Gran parte del vídeo muestra a Taylor sonriendo y riendo, ya que le encanta lo gracioso que es Travis”, dijo la fuente. También apuntó que se espera que el video tenga una duración de entre seis y siete minutos.

La misma fuente asegura que Gómez está preparando una sesión de karaoke durante la celebración, con la que sí se quiere honrar la carrera musical de la novia. Sobre el novio, esta misma persona explica: “Él quiere hacer todo lo posible para asegurarse de que ella tenga el mejor día de su vida y para crear recuerdos imborrables”.

Hace meses se había dicho que Selena Gómez también está organizando la despedida de soltera para la cantante y se dijo en su momento que visitaría tres países. Por otro lado, la despedida de soltero del jugador de fútbol americano tendría lugar en las Bahamas a finales de mayo.

Por ahora, toda la información que se tiene sobre esta boda son rumores de fuentes supuestamente cercanas a la pareja. Hace unas semanas se aseguraba que la boda sería el 13 de junio en Rhode Island, pero ahora se ha informado que ya se comenzaron a enviar las invitaciones citando a las personas para el 3 de julio en Nueva York.

Hay que recordar que Swift y Kelce anunciaron su compromiso en agosto del año pasado con una publicación en Instagram. El deportista diseñó un espacio especial en su mansión de Kansas City para hacer la propuesta.

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