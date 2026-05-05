Subieron los precios del tren PATH en NJ: viajes más caro que el Metro de Nueva York

Desde ayer el tren PATH, que conecta Manhattan (NY) con Nueva Jersey, subió su tarifa, bajo promesas de mejoras de servicio.

El incremento de $0.25 significa que la nueva tarifa ($3.25) es más cara que la del Metro de NYC ($3). La subida de precio está destinada a financiar la revitalización de este sistema de transporte de 118 años de antigüedad. El PATH (Port Authority Trans-Hudson) tiene cuatro líneas que conectan Newark, Jersey City y Hoboken en NJ con Midtown Manhattan (NYC).

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ), organismo que opera el PATH, había anunciado en noviembre que para principios de 2029 aumentaría la tarifa 33%, de $3 a 4 dólares, mediante cuatro incrementos iguales, siendo el del lunes el primero de ellos. Las siguientes subidas también serán de $0.25 cada mes de enero desde 2027 hasta 2029.

Los usuarios del PATH han tenido diversas reacciones ante el aumento de la tarifa que, a pesar de que fue anunciada, sorprendió a varios. Algunos expresaron su desánimo, mientras que otros parecían resignados a tener que pagar más, destacó The New York Times.

El aumento de la tarifa es uno de los diversos cambios que la Autoridad Portuaria anunció la semana pasada y que entrarán en vigor este mismo mes; entre dichas medidas se incluye también la ampliación del servicio. Ya han llegado algunas mejoras, como resultado del programa de $430 millones de dólares para modernizar el sistema PATH, incluyendo la instalación de tres millas de vías nuevas, la sustitución de equipos y la modernización de estaciones y vagones.

A partir del 17 de mayo los pasajeros que viajen durante los fines de semana podrán trasladarse directamente desde Hoboken (NJ) hasta el World Trade Center (NYC) sin necesidad de hacer transbordos, algo que ocurre por primera vez en casi 25 años. Este cambio marca el primer día desde 2001 en que las cuatro líneas del PATH operarán los siete días de la semana.

Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, afirmó que el próximo cambio en el servicio “no sólo ahorra tiempo a todos, sino que también marca un punto de inflexión trascendental para el PATH, a medida que posicionamos este sistema -con sus 118 años de historia- hacia un futuro aún más fiable y sólido”.

Clarelle DeGraffe, gerente general del sistema PATH, declaró en un comunicado que “contar con servicio los siete días de la semana en todas nuestras líneas constituye la base para ofrecer a nuestros clientes un servicio más frecuente, rápido y fiable”.