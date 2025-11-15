PATH aumentará servicios y precios desde 2026: viajes entre Nueva York y NJ

Viajar en el tren subterráneo PATH que conecta Manhattan (NYC) con Nueva Jersey tendría aumentos escalonados en 2026 hasta llegar a costar $4 dólares (33% más) a principios de 2029, mientras desde el próximo marzo se incrementará el servicio.

El costo de transitar por los puentes y túneles de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) también aumentaría en 2027, ya que la agencia planea eliminar gradualmente los descuentos fuera de las horas pico que se ofrecen a los usuarios de E-ZPass. Se espera que la junta directiva apruebe formalmente estos incrementos el próximo mes, señaló Gothamist.

Todo ello forma parte de un ambicioso plan de la Autoridad Portuaria de inversión de capital de $45,000 millones de dólares a 10 años para financiar la expansión del aeropuerto Newark en Nueva Jersey, las tan esperadas mejoras en el servicio ferroviario PATH (Port Authority Trans-Hudson) y la previamente anunciada construcción de un nuevo terminal de autobuses en Port Authority (Manhattan), considerado el más grande del mundo.

El primer aumento PATH será de los $3 dólares actuales a $3.25 en el verano de 2026. Luego $0.25 cada enero desde 2027 hasta 2029. La Autoridad Portuaria presentó además el jueves un calendario para restablecer el servicio diario en todas sus líneas por primera vez en 25 años. Ello evitará desde marzo de 2026 la necesidad de que los pasajeros hagan transbordo para viajar entre Hoboken (NJ) y el World Trade Center en Manhattan los fines de semana, indicó NJ.com.

Representantes de los usuarios del PATH han asistido regularmente a las reuniones mensuales de la junta directiva de la Autoridad Portuaria para quejarse del nivel y la calidad del servicio. Más de 200,000 pasajeros utilizan el PATH en un día laborable promedio, destacó The New York Times. Para financiar esas mejoras la agencia anunció que aumentará la tarifa actual de $3 a $4 dólares en cuatro incrementos iguales a partir del próximo verano.

La tarifa del PATH subirá tras recientes aumentos en las precios de la red estatal de autobuses y trenes de NJ Transit, y sería más alta que el costo de viajar en el Metro y los buses MTA de Nueva York: $3 dólares desde enero de 2026.

A diferencia de la mayoría de los demás sistemas de transporte público del país, el PATH no recibe fondos federales para subsidiar el costo de los equipos y las operaciones. La Autoridad Portuaria, que también opera los tres principales aeropuertos que sirven a la ciudad de Nueva York y el puerto marítimo de Nueva Jersey, indicó que las tarifas cubren sólo aproximadamente una cuarta parte de los costos operativos del sistema PATH.

En tanto, se espera la construcción de un terminal de $3.5 mil millones de dólares y la sustitución del sistema AirTrain en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Además, la Autoridad Portuaria ha iniciado la primera fase de construcción de un nueva terminal de autobuses en el centro de Manhattan, con un costo de $11 mil millones.

El plan decenal también prevé que la Autoridad Portuaria aporte $2,700 millones de dólares al programa Gateway, que está construyendo un segundo túnel ferroviario bajo el río Hudson para aumentar la capacidad ferroviaria entre la estación Penn de Manhattan y Nueva Jersey. Ese ambicioso proyecto ha sufrido amenazas de recortes federales por parte del mandatario republicano Donald Trump, en sus reiterados desacuerdos con los demócratas que lideran la región.