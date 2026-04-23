Tiroteo en centro comercial de Luisiana deja al menos 10 heridos

Al menos 10 personas resultaron heridas este jueves tras un tiroteo dentro del Centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge, donde la policía desplegó un amplio operativo para localizar a los responsables, que permanecen prófugos.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se originó a partir de una confrontación entre dos grupos que coincidieron en el área de comidas del complejo. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de disparos, según explicó el jefe de policía Thomas Morse Jr..

El funcionario señaló que varias personas ajenas al altercado también fueron alcanzadas por los disparos. Aunque no se han reportado fallecidos, indicó que algunas víctimas estaban siendo sometidas a cirugía, sin detallar la gravedad de las lesiones.

El caos se extendió por todo el recinto. Testigos relataron a CNN que los clientes buscaron refugio en tiendas y probadores mientras otros gritaban advertencias para que se agacharan o se pusieran a cubierto.

Las autoridades aún no han determinado cuántos tiradores participaron ni cuántas armas fueron utilizadas. Equipos de investigación analizan grabaciones de seguridad y recolectan evidencias para esclarecer lo ocurrido.

BREAKING: An ACTIVE SHOOTER has been reported at Mall of Louisiana in Baton Rouge



MASSIVE police response underway.



Multiple casuaIties reported, but the exact number is still unknown.



Pray for the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/c73v7swJ09 — Nick Sortor (@nicksortor) April 23, 2026

El jefe policial subrayó que, según los indicios preliminares, no se trata de un ataque aleatorio, sino de un conflicto específico entre grupos, por lo que no existe una amenaza activa para el público en general.

En paralelo, unidades policiales, con apoyo de drones y helicópteros, continúan la búsqueda de los sospechosos. “Seguiremos todas las pistas posibles para detener a estas personas”, afirmó Morse, según CNN.

El operativo también incluyó la evacuación del centro comercial, mientras agentes recorrían el lugar para asistir a quienes permanecían resguardados en su interior.

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