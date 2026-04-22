Hombre se enfrenta a la justicia por armar al autor del tiroteo de Shreveport, Louisiana

Un sujeto que previamente poseía el arma de fuego usada para asesinar a ocho niños en un tiroteo masivo en Shreveport, Louisiana, expresó que Shamar Elkins, sospechoso identificado por las autoridades, se la robó de su camioneta semanas antes del tiroteo, informaron los funcionarios.

Charles Ford, de 56 años y residente de Shreveport, admitió creer que Elkins se apoderó del rifle de asalto luego de haber mentido en principio a los detectives, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Oeste de Louisiana.

La denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Louisiana, Ford dijo a los investigadores que sospecha de Elkins, padre de siete de los niños muertos, porque era una de las pocas personas que viajaban con él. Ford presuntamente aseguró que se dio cuenta de que le faltaba el arma aproximadamente el 9 de marzo.

Ford declaró que confrontó a Elkins sobre el arma desaparecida. Pero cuando el tirador se puso “ofensivo”, Ford “dejó pasar el asunto”, dice una declaración jurada presentada ante el tribunal el martes.

En este sentido, la declaración jurada apoya los cargos federales contra Ford. Está acusado de posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente y de realizar declaraciones falsas a agentes federales, los dos cargos supuestamente vinculados con el arma que usó Elkins para cometer el tiroteo, indicó la fiscalía.

La oficina señaló que los funcionarios entrevistaron a la persona que originalmente adquirió el arma, y esta declaró habérsela dado a Ford.

Asimismo, la policía de Shreveport y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego iniciaron un rastreo del arma para conocer su historial.

Felon arrested for supplying Shamar Elkins with rifle deranged dad used to massacre 8 kids as feds release first pic of bloody weapon https://t.co/aJiucSSqWK pic.twitter.com/RzxQpJihq7 — New York Post (@nypost) April 21, 2026

Según aparece en los registros judiciales, Ford negó en principio tener el arma cuando los detectives lo abordaron por primera vez el domingo después del tiroteo mortal.

“La muerte de Elkins significa que nuestra comunidad jamás lo verá comparecer ante la justicia”, expresó el fiscal federal Zachary A. Keller. “Nuestra esperanza, mientras continuamos investigando y procesando este caso junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, es que responsabilizar a la persona cuyo arma Elkins utilizó para perpetrar el crimen brinde un pequeño consuelo a nuestra comunidad de Shreveport”.

De acuerdo con los registros judiciales federales, Ford no cuenta actualmente con un abogado defensor designado y se espera que se le asigne un defensor público federal, informó CBS News.

El tirador murió luego de escapar y ser perseguido por la policía, que, según ellos, no se ha aclarado si murió a causa de los disparos de los oficiales o por un balazo autoinfligido.

La esposa de Elkins y otra mujer resultaron heridas en medio del tiroteo, que se amplió por dos viviendas antes del amanecer.

Las autoridades de Louisiana manifestaron que los niños asesinados —tres niños y cinco niñas— tenían entre 3 y 11 años.

Los documentos judiciales indican que Elkins se declaró culpable en 2019 de un delito grave de uso ilegal de armas. Como resultado, un juez de distrito de la parroquia de Caddo lo condenó a 18 meses de libertad condicional supervisada, y el hombre en cuestión entregó su pistola a la policía como condición de la mencionada libertad condicional, consta en los registros judiciales.

La ley de Louisiana apunta que una persona sentenciada por ciertos delitos violentos, incluido el uso ilegal de armas, tiene terminantemente prohibido poseer un arma de fuego por al menos 10 años después de cumplir la condena y su periodo de libertad condicional.

Los funcionarios policiales no se han pronunciado sobre si Elkins tenía prohibido legalmente portar armas.

La masacre de Shreveport es uno de los tiroteos masivos más mortíferos de Estados Unidos en los últimos años.

“Las familias deberían poder sentirse seguras en casa, pero esta tragedia demuestra cómo la violencia armada puede destrozar vidas en un instante”, manifestó Lindsay Nichols, directora de políticas del Giffords Law Center, una organización que tiene como propósito frenar la violencia armada.

Por años, quienes abogan por un mayor control de armas han tratado de endurecer la laxa normativa sobre armas de fuego de Louisiana.

El Partido Demócrata suele proponer leyes de alerta roja, pero los integrantes del Partido Republicano han bloqueado esas medidas una y otra vez.

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