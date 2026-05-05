Tres venezolanos arrestados con 643 kilos de cocaína en aguas de Puerto Rico

SAN JUAN – Tres venezolanos fueron arrestados con un alijo de 643 kilogramos de cocaína al ser interceptada su embarcación en aguas de Puerto Rico, según informó este lunes la Fiscalía federal en la isla.

Una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó al sureste de Puerto Rico la embarcación, que fue descrita como una lancha con dos motores fuera de borda.

A bordo de la misma, se observaban varios contenedores de combustible y presunta mercancía de contrabando, por lo que los agentes de CBP procedieron a disparar dos salvas de advertencia y a interceptar la lancha.

Los detenidos fueron identificados como Charlie G. Marval Henríquez, Jhoan A. Rodríguez Núñez y Josué A. Rodríguez Núñez, todos ellos ciudadanos venezolanos que se encontraban a bordo de la embarcación.

Los agentes descubrieron varios paquetes de cocaína ocultos en 20 bidones de combustible, según el comunicado.

Los tres ocupantes de la embarcación fueron acusados, conforme a una denuncia penal, de posesión con intención de distribuir e importación de cocaína.

“La Fiscalía de los Estados Unidos mantiene su compromiso con la investigación y el enjuiciamiento de los narcotraficantes transnacionales“, declaró W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

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