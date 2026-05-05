Las redes se desbordan en defensa de empleado de Spirit en Puerto Rico que aparece en video viral soportando gritos de cliente

NUEVA YORK – Luiggi Lozano Puccio, un empleado de Spirit Airlines en Puerto Rico que aparece en un video en redes recibiendo los ataques verbales de un cliente de la aerolínea en la isla que le reclamó por la cancelación de un vuelo, agradeció las muestras de apoyo que miles le han expresado por el ciberespacio.

El incidente que involucró al boricua se reportó el viernes, casi al mismo tiempo que la empresa informó de su cierre operacional.

En las imágenes, que se viralizaron, se ve a Lozano Puccio mientras es cuestionado por un pasajero al que le cancelaron el vuelo que saldría del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en San Juan, aparentemente, hacia el de Orlando, Florida.

Aunque varios viajeros rodean al empleado y le exigen explicaciones, los reclamos de un hombre con camiseta negra resaltan entre el bullicio.

“¿Cómo tú no sabías que te ibas a ir a quiebra?”, cuestiona el sujeto.

A pesar de la presión y los gritos, el empleado nunca alzó la voz. En su lugar, se mantuvo calmado tratando de hacer entrar en razón a los clientes.

Las imágenes, con varias réplicas, cuentan con miles de reproducciones tras popularizarse en redes.

En un mensaje ayer desde su cuenta de Facebook, Lozano Puccio aprovechó para solicitar ayuda para otros colegas cesanteados.

“En el video solo salgo yo cuando estalló todo, pero no estuve solo, tenía un increíble equipo detrás de mí, dando ‘support’ (apoyo) en el ‘ticket counter’ (mostrador de boletos). Ellos manejaron la cancelación y merecen reconocimiento. A lo mejor han visto que me han dado ofertas de empleo o ayudas para conseguir trabajo. Estoy sumamente agradecido por la oportunidad y el apoyo. Pero el resto de mi equipo en Spirit todavía está en la incertidumbre. Si de una manera u otra tienen ofertas de empleo para empleados igual o más dedicados que yo, se las puedo dirigir a ellos”, compartió desde la plataforma.

Una publicación en la misma red, pero de Rafael Rabule Zayas, un boricua radicado en Rhome, Texas, tenía temprano esta tarde más de 47,000 “Likes”; aproximadamente, 3,300 comentarios; y había sido compartido más de 12,000 veces.

En la entrada, el hombre se ofrece a ayudar con empleo a su compatriota, que reside en Carolina.

“Si alguien conoce y tiene contacto con este colega de Spirit, que aparece en el video que se fue viral, por favor, háganle llegar este mensaje”, inició el mensaje de Rabule Zayas.

En el post, el boricua destacó el temple de Lozano Puccio.

“Ayer, mientras muchos solo veían una cancelación o se preocupaban por el dinero de su pasaje, que quizás pudieron ser $100, $200, $300 ó $400, yo vi a un profesional de altura aguantando presión e insultos injustos en un momento donde él mismo enfrentaba la incertidumbre de quedarse sin trabajo, sin estabilidad económica y sin el sustento para su familia”, expuso.

Continuó: “Desde el Aeropuerto Dallas-Fort Worth, quiero expresarte mi total respeto. Tu manejo de la situación, manteniendo la calma ante la injuria, dice mucho de tu carácter. Si en algún momento decides transferirte a Texas y buscar oportunidades en esta industria aquí en DFW, cuenta con un colega que está dispuesto a darte la mano en lo que esté a mi alcance”.

“Me gustaría estrechar tu mano y apoyarte en esa transición si decides dar el paso. No estás solo en esto…”, concluyó el usuario.

No está claro cuántos empleados de Spirit en Puerto Rico fueron despedidos. Sin embargo, hay algunos casos en los que los trabajadores recibieron la notificación por correo electrónico, según reportaron varios medios dentro y fuera de la isla.

El sábado, Spirit anunció que cesaría sus operaciones y liquidaría su flota tras el fracaso de un acuerdo de rescate gubernamental de $500 millones de dólares.

El secretario de Transporte de los EE. UU., Sean P. Duffy, anunció el sábado una serie de medidas, en coordinación con las aerolíneas, para auxiliar, no solo a los empleados, sino a los viajeros afectados.

La agencia dijo que American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze habían acordado brindar apoyo a los pasajeros de Spirit con precios de boletos con tope máximo específicamente para los clientes que necesitan volver a reservar vuelos.

Informaron también que American Airlines, Delta Air Lines y Allegiant están ofreciendo tarifas reducidas en las rutas de Spirit que registran un alto volumen de tráfico. En el caso de Frontier, la compañía estaba proveyendo descuentos de hasta el 50% en las tarifas base de toda su red hasta el 10 de mayo.

En cuanto a los exempleados,la mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses extendieron los beneficios de pases de viaje y la disponibilidad de asientos auxiliares para pilotos, tripulantes de cabina y otros que necesiten regresar a sus hogares. También están ofreciendo entrevistas de trabajo preferenciales para garantizarles prioridad en el proceso de selección.

En el caso de los empleados puertorriqueños, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en la isla activó un plan para asistirlos en trámites como solicitud de fondos por desempleo.

“La situación que enfrentan estos trabajadores y sus familias es compleja, y desde el Departamento estamos enfocados en brindarles apoyo inmediato y orientación clara para que puedan acceder a las ayudas disponibles”, indicó mediante un comunicado María del Pilar Vélez Casanova, secretaria de la agencia.

En la isla, Spirit operaba unas nueve rutas.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, descartó un impacto significativo del freno en las operaciones, al menos en cuanto a turismo se refiere.

“Respecto al impacto turístico directo, nosotros consideramos que Jet Blue, por ahora, ha estado atendiendo eso. Tenemos otras aerolíneas que, sin duda alguna, habría que ver qué otra aerolínea, si alguna, va a interesar aumentar rutas o si llegaría alguna nueva”, declaró el portavoz de la Administración de Jenniffer González Colón en una conferencia de prensa el domingo.

“Puerto Rico es un puente de acceso aéreo clave en el Caribe y un destino de alta demanda. En la Compañía de Turismo de Puerto Rico, nos mantenemos en comunicación constante con las aerolíneas que operan en la Isla, evaluando alternativas para ampliar la capacidad y fortalecer las operaciones”, dijo, por su parte, la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, en un comunicado.

Sigue leyendo: