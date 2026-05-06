Cómo hacer el arroz al horno exquisito: el truco del caldo para un sabor profesional

El caldo de cocido es el ingrediente secreto de un chef para convertir el arroz al horno en una exquisitez, gracias a la mezcla de sabores de hierbas y proteínas que le aporta el caldo.

El chef Roberto ChefBosquet explica cómo hacer un delicioso arroz al horno sin mayores complicaciones agregando el caldo de cocido. Recordemos que el caldo de cocido es una preparación emblemática de la gastronomía tradicional española. Se elabora a fuego lento con pollo, gallina, hueso de jamón, hueso de cerdo, tocino, zanahoria, papas y col, hasta obtener un concentrado de sabor inigualable.

También se puede comprar ya listo y es la forma más sencilla de agregar este ingrediente al arroz al horno.

Receta de arroz al horno

El reconocido ChefBosquet compartió la receta con casi tres millones de seguidores en redes sociales. Esta preparación destaca por su sencillez. A continuación los ingredientes y la forma de prepararlo;

Ingredientes

1 Papa mediana

150 gramos de calabaza

1 cabeza de ajos

150 gramos de tomate triturado

2 tomates

Azafrán, pimentón, sal al gusto y aceite de oliva extra virgen (AOEV)

Muslos de pollo, costilla ibérica y 1 morcilla

200 gramos de garbanzos cocidos

500 gramos de arroz

900 ml de caldo de cocido

Paso a paso para preparar el arroz

La preparación inicia horneando una papa cortada en rodajas hasta que esté tierna. En una sartén, cocina la carne (pollo y costilla) junto a las verduras, salteando hasta que estén doradas. Retira y reserva. En el mismo aceite, añade el tomate triturado y la calabaza hasta que tomen color. Sofríe el tomate con azafrán y pimentón. Incorpora el arroz y los garbanzos, mezclando bien para que el grano se impregne del sabor antes de pasarlo a una cacerola o fuente apta para horno. Incorpora el caldo de cocido y el resto de los ingredientes reservados. Coloca la morcilla, los tomates en mitades, las papas y la cabeza de ajo en el centro. Lleva al horno precalentado a 220 °C hasta que el caldo se reduzca por completo.

Esta preparación suele estar lista entre 20 y 30 minutos, aunque el tiempo puede variar según la potencia de tu horno. Es vital rectificar la sal justo antes de hornear para asegurar un resultado perfecto. Sirve y disfruta de este clásico renovado.

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