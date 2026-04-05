Cómo cocinar arroz blanco “estilo pasta”

No hay un método único para un arroz perfecto, en cambio, hay trucos de chefs y expertos que nos hacen estar más cerca de hacer el arroz blanco como un profesional. Como esta receta de arroz blanco con solo agua y sal, ideal para cocinar grandes cantidades.

Este método es ideal para batch cooking (cocinar para toda la semana) porque el grano queda muy firme y perfecto para saltear después. El paso a paso para prepararlo lo comparte Sorroco Samanta, una creadora de contenido de cocina que aclara que el método es ideal para los que no saben cocinar arroz.

La clave de esta preparación está en el paso a paso cuidado, para que el grano quede en su punto.

Ingredientes

Detener la cocción con agua helada elimina el exceso de almidón y garantiza una textura al dente imbatible

½ kilo de arroz blanco común (preferiblemente de grano redondo).

(preferiblemente de grano redondo). Agua del grifo (en abundancia, sin medir proporciones exactas).

(en abundancia, sin medir proporciones exactas). Sal al gusto.

al gusto. Agua helada (fundamental para el choque térmico).

(fundamental para el choque térmico). Aceite o mantequilla (solo para el salteado final).

Paso a paso para un arroz infalible

Hervir el agua: llena una olla grande con abundante agua, como si fueras a cocinar espaguetis. Ponla a fuego alto hasta que alcance el punto de ebullición.

llena una olla grande con abundante agua, como si fueras a cocinar espaguetis. Ponla a fuego alto hasta que alcance el punto de ebullición. Añadir el arroz: una vez que el agua esté burbujeando, vierte el arroz (puedes usar medio kilo o la cantidad que desees). No te preocupes por la medida del agua; lo importante es que el arroz tenga suficiente agua.

una vez que el agua esté burbujeando, vierte el arroz (puedes usar medio kilo o la cantidad que desees). No te preocupes por la medida del agua; lo importante es que el arroz tenga suficiente agua. Cocción y movimiento: remueve de vez en cuando, especialmente al principio, para evitar que los granos se peguen al fondo. Deja que hierva a fuego medio-alto.

remueve de vez en cuando, especialmente al principio, para evitar que los granos se peguen al fondo. Deja que hierva a fuego medio-alto. El punto justo: ve probando los granos. Cuando sientas que el centro está tierno pero aún mantiene cierta firmeza (al dente), es momento de retirarlo.

ve probando los granos. Cuando sientas que el centro está tierno pero aún mantiene cierta firmeza (al dente), es momento de retirarlo. Choque térmico: escurre el arroz inmediatamente en un colador y pásalo por un chorro de agua helada o sumérgelo en un bol con agua muy fría. Esto detiene la cocción al instante y elimina el exceso de almidón superficial.

escurre el arroz inmediatamente en un colador y pásalo por un chorro de agua helada o sumérgelo en un bol con agua muy fría. Esto detiene la cocción al instante y elimina el exceso de almidón superficial. Secado total: extiende el arroz sobre una bandeja o superficie plana. Es vital que pierda toda la humedad posible para que el grano quede supersuelto.

extiende el arroz sobre una bandeja o superficie plana. Es vital que pierda toda la humedad posible para que el grano quede supersuelto. El toque final (Salteado): recuerda que este arroz no está “terminado” del todo hasta que pasa por la sartén. Cuando vayas a comer, calienta un poco de aceite o mantequilla en un sartén y saltéalo a fuego vivo y a disfrutar.

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