Arroz con pollo y diabetes: cómo evitar mezclas que disparan la glucosa

La riqueza en la gastronomía combina sabores, texturas e ingredientes, fusionando tendencias de Europa y los Estados Unidos con un toque particular. Estudios y expertos se han dado a la tarea de investigar la ciencia detrás de las recetas de nuestras abuelas. Un doctor en biomedicina molecular explica el tesoro nutricional que hay en el arroz con pollo y qué ingredientes no se deben mezclar.

El arroz con pollo es un plato emblemático de la gastronomía de Latinoamérica, parte de Europa y Norteamérica. Sin embargo, ¿cómo podemos consumirlo para que beneficie nuestra salud? El Dr. Benjamín Ramírez explica que la clave está en evitar la convergencia molecular —es decir, no combinar sustancias del mismo grupo o especie en una sola preparación—.

No hay una receta única de arroz con pollo, ya que cada región tiene su sazón, pero hay algunos ingredientes que coinciden y, muchas veces, pertenecen al mismo grupo nutricional. Por ejemplo, al combinar el arroz con la zanahoria, estamos generando una convergencia de carbohidratos. Si este plato se consume con frecuencia, el efecto acumulativo sobre nuestro organismo puede ser negativo, explica el experto.

En su lugar, recomienda aplicar los estándares de la alimentación molecular —evitando esta convergencia— para transformar este plato en una herramienta para prevenir y tratar el grueso de las enfermedades crónicas que afectan a la población adulta actual.

Al analizar el “arroz con pollo” tradicional, el experto afirma que hay una alta concentración de carbohidratos glucémicos que disparan la insulina de manera escalonada:

Zanahoria : Aporta carbohidratos glucémicos que elevan la glucosa rápidamente .

: Aporta carbohidratos glucémicos que . Maíz amarillo : Alto contenido de almidón y residuos de fructosa.

: Alto contenido de almidón y residuos de fructosa. Arroz : Cadena compleja de glucosa ( almidón ).

: Cadena compleja de glucosa ( ). Arvejas: Aunque se perciben como vegetales, son fuentes concentradas de almidón.

La combinación de estos cuatro ingredientes obliga al páncreas a liberar insulina de manera constante durante horas, lo que favorece el desarrollo de la resistencia a la insulina.

¿Por qué ocurre la convergencia de carbohidratos?

La composición nutricional de los ingredientes que solemos mezclar en un solo plato, como el arroz con pollo, es clave para entender por qué nuestro cuerpo reacciona de cierta manera. Analicemos los componentes:

La zanahoria tiene aproximadamente un 10 % de carbohidratos en su estructura, y la mitad de este (5 %) es azúcar. Por ello, se denomina como un carbohidrato glucémico que eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre .

tiene aproximadamente un 10 % de carbohidratos en su estructura, y la mitad de este (5 %) es azúcar. Por ello, se denomina como un que eleva rápidamente los niveles de . El maíz amarillo tiene en su composición un 21 % de carbohidratos, con un 5 % de azúcar (principalmente fructosa en forma de jarabe de maíz). Es una fuente concentrada que aporta ese sabor dulce característico.

tiene en su composición un 21 % de carbohidratos, con un 5 % de azúcar (principalmente fructosa en forma de jarabe de maíz). Es una fuente concentrada que aporta ese sabor dulce característico. El ingrediente principal del plato es el arroz , que tiene una estructura almidonada, compuesta por cadenas de glucosa. Aunque no aporta azúcar simple, nuestro cuerpo lo procesa convirtiéndolo rápidamente en glucosa sanguínea.

, que tiene una estructura almidonada, compuesta por cadenas de glucosa. Aunque no aporta azúcar simple, nuestro cuerpo lo procesa convirtiéndolo rápidamente en glucosa sanguínea. Las arvejas a menudo se perciben solo como “vegetales”, pero en realidad contienen un 15 % de carbohidratos, de los cuales el 6 % es azúcar.

Cuando combinamos estos cuatro ingredientes en un mismo plato, estamos mezclando cuatro fuentes de carbohidratos distintos. Aunque físicamente son diferentes, químicamente pertenecen al mismo grupo molecular.

El problema no es el arroz

Ramírez aclara que el problema no es el alimento en sí, sino el desconocimiento de su uso. Recuerda que las moléculas no son “buenas” ni “malas”; a menos que las combinemos erróneamente, obligamos al páncreas a trabajar en exceso.

Esto ocurre porque el intestino delgado detecta las estructuras químicas y envía señales al páncreas. Se dispara la insulina, ya que primero se procesan los carbohidratos simples (como los de la zanahoria), luego los de complejidad media (maíz) y finalmente los más complejos (almidón del arroz y arvejas). Esto genera picos constantes de insulina durante horas, lo cual, con el tiempo, puede derivar en resistencia a la insulina y otras enfermedades metabólicas.

Si acompañamos el arroz con pollo con otros alimentos como papas fritas, salsa de tomate o exceso de vegetales almidonados, obligamos a nuestro páncreas a realizar un esfuerzo extenuante.

¿Cómo preparar arroz con pollo “Oro molecular”?

La respuesta está en la calidad de los ingredientes y en cómo los combinamos. Crédito: Shutterstock

Para evitar esta respuesta desfavorable, el doctor propone replantear la receta. Un plato sin convergencia molecular podría componerse de:

Arroz : Como fuente única de carbohidrato.

: Como fuente única de carbohidrato. Pollo : Fuente de proteína .

: Fuente de . Manteca de cerdo : Fuente de grasa saludable para la cocción.

: Fuente de para la cocción. Alimentos de acceso libre: Aquellos que no elevan la glucosa ni requieren una respuesta insulínica significativa, como tomate, cebolla, ajo y habichuelas (judías verdes).

Al consumir un plato así, la respuesta de insulina se normaliza en apenas 30 a 60 minutos, mejorando la saciedad y evitando el agotamiento pancreático.

Receta de arroz con pollo venezolano: versión saludable y equilibrada

El secreto de este arroz saludable es usar ingredientes con bajo indice glucemico. Crédito: Shutterstock

El arroz con pollo es un platillo emblemático y profundamente arraigado en la gastronomía de Venezuela. Aunque cada región le imprime su toque característico, esta receta es una interpretación especial de El Mundo en Receta, adaptada bajo las recomendaciones del Dr. Ramírez para lograr un bajo impacto glucémico, ideal para cuidar tu salud sin sacrificar el sabor tradicional.

Ingredientes

1 pechuga de pollo entera cortada en cubos (también puedes optar por alitas o muslos).

entera cortada en cubos (también puedes optar por alitas o muslos). 2 tazas de arroz largo .

. 2 tazas de caldo de pollo (preferiblemente casero).

(preferiblemente casero). 1 pimiento rojo cortado en cubos pequeños.

cortado en cubos pequeños. 1 cebolla picada finamente.

picada finamente. 2 dientes de ajo picados.

picados. 2 zanahorias cortadas en cubos pequeños.

cortadas en cubos pequeños. 1 cucharadita de cúrcuma en polvo (excelente para aportar color natural y beneficios antiinflamatorios).

(excelente para aportar color natural y beneficios antiinflamatorios). Cilantro fresco picado para decorar (opcional).

picado para decorar (opcional). Sal al gusto.

al gusto. Grasa de cerdo (o una grasa saludable de tu preferencia).

Paso a paso para preparar un auténtico arroz con pollo

Sofrito base: lleva una olla a temperatura media y añade la grasa de cerdo. Sofríe la cebolla y el ajo; seguidamente, incorpora el pimiento rojo y la zanahoria. Cocina todo por 5 minutos para potenciar los sabores. Cocción del pollo: añade el pollo a la olla, condimenta con un toque de sal y pimienta, y cocina durante 6 minutos o hasta que la carne esté casi cocida. Integración: incorpora el arroz y mezcla bien para que se impregne con los jugos de los vegetales y la grasa. Hidratación y color: añade el caldo de pollo caliente y revuelve. Una vez que comience a hervir, es el momento de integrar la cúrcuma. Revuelve nuevamente, tapa la olla y reduce el fuego al mínimo. Cocción final: cocina a fuego lento durante 15 minutos. Servicio: una vez que el arroz esté en su punto, retira del fuego y espolvorea con el cilantro fresco para un toque aromático.

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