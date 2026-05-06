Adidas prepara una sorpresa donde Bad Bunny y Timothée Chalamet participan

La multinacional alemana Adidas tiene preparado un nuevo lanzamiento en este mes de mayo tras un anuncio realizado con varias estrellas del balompié, con el cantante Bad Bunny y el actor Timothée Chalamet.

Aunque no se dieron a conocer mayores detalles, todo parece indicar que más allá de solamente un comercial, se podría tratar de un nuevo modelo de zapatos, que puede estar relacionado con el venidero Mundial de fútbol, un evento que paraliza al mundo entero y donde todos los aficionados del fútbol se arraigan aún más con su país favorito.

Estrellas del balompié

Otro dato llamativo, más allá de la participación de los dos artistas, es el gran junte de leyendas y estrellas actuales del balompié a nivel global, yendo desde Lionel Messi hasta David Beckham y Lamine Yamal.

Además de estos nombres, hay más jugadores memorables en distintas épocas, como: Zinedine Zidane, Pedri, Raphinha, Ousmane Dembele, Trinity Rodman, Alessandro Del Piero, Jude Bellingham, Santiago Giménez y Florian Wirtz.

El tráiler

Mediante las imágenes compartidas en la cuenta oficial de Instagram del actor estadounidense de raíces francesas, el primero que aparece es él (Timothée) conversando con Benito por el teléfono.

El epicentro de la trama parece ser una cancha en un pequeño pueblo de Francia, donde tres jugadores locales parecen ser invencibles y es allí donde el evento se da un vuelco internacional que incluye la llegada de las estrellas del fútbol.

Entre los diálogos, está uno de Bad Bunny con Lionel Messi, hablando sobre el “equipo invencible”, otro de Chalamet conduciendo un auto con Lamine Yamal, Trinity y Jude Bellingham en el asiento trasero, contándoles acerca de un tridente que está invicto desde 1996.

Pedri, Santiago Giménez y Raphinha parecen converger en un pequeño restaurant; mientras que el resto de los protagonistas realizan acciones individuales, algunos ya en la cancha y otros en otras localidades.

Cerca del final aparecen los tres pequeños: Isak, Ruthie y Clive; quienes luego se reflejan en la misma cancha siendo adultos y pidiendo al siguiente equipo, que sería básicamente la siguiente “víctima”.

“TMRW. My socc-football dreams come true”, fue lo que colocó como pie del video Timothée Chalamet.

Con estas imágenes, Adidas busca recordar que el fútbol se práctica en todos los rincones del mundo y por esa razón, se le podría vincular con el proyecto relacionado al torneo internacional que inicia el próximo 12 de junio, aunque no hay mayores detalles al respecto.

Adidas compartió otro detalle en las redes sociales

La empresa de artículos deportivos y moda compartió otro ambiguo adelanto a través de sus redes sociales tras mostrar un video con la camiseta representativa del país de cada uno de los protagonistas que salieron en el audiovisual con su respectivo apellido.

De hecho, Bad Bunny y Chalamet también tienen su propia camiseta guindada en un tendedero, pero aún no se tiene la certeza de lo que trata este proyecto, que parece apenas estar comenzando.

Se trata de una producción al estilo comercial de cara al Mundial, que a su vez presenta una bonita inclusión con la participación de grandes personajes ajenos al fútbol. Una fusión entre markting, expectativa y legendarias colaboraciones, que parecen ser la primera de varias que podrían venir próximamente.

Sigue leyendo: