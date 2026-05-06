Fumadores en Nueva York gastan más de $250,000 en cigarros a lo largo de su vida

Fumar no solo representa riesgos graves para la salud, también puede tener un impacto económico enorme. Un nuevo estudio reveló que los fumadores en Nueva York terminan gastando cientos de miles de dólares en cigarros durante su vida, además de enfrentar otros costos financieros relacionados.

Nueva York, entre los estados más caros para fumar

Un análisis realizado por WalletHub colocó a Nueva York como el tercer estado más costoso para fumar en todo Estados Unidos.

El estudio calculó el impacto financiero total del tabaquismo en los 50 estados y Washington D.C., tomando en cuenta no solo el dinero gastado en cigarros, sino también pérdidas económicas indirectas.

Según el reporte, el costo promedio de fumar durante toda la vida en Nueva York alcanza los $5,788,994 por persona.

Más de $250,000 solo en cigarros

De esa cifra total, aproximadamente $254,916 corresponden directamente a la compra de productos de tabaco.

Sin embargo, el mayor impacto económico proviene del llamado ‘costo de oportunidad financiera’, es decir, el dinero que una persona podría haber ganado si hubiera invertido lo que gastó en fumar.

WalletHub estima que esos mismos $255,000 habrían podido convertirse en $4,465,318 en rendimientos de inversión a lo largo de los años.

Otros costos asociados al tabaquismo

El estudio también identificó otros gastos que afectan a los fumadores en Nueva York:

–$319,581 en gastos médicos

–$8,700 en primas más altas de seguros de vivienda

–$730,754 en pérdida de ingresos por problemas relacionados con la salud, menor productividad o ausencias laborales

El impacto económico del tabaquismo en EE.UU.

WalletHub señaló que fumar le cuesta a Estados Unidos más de $600,000 millones al año entre gastos médicos y pérdida de productividad.

El analista Chip Lupo explicó: “Comprar cigarros durante toda la vida adulta puede costarte cientos de miles de dólares, pero esa cifra palidece en comparación con los costos ocultos de fumar”.

También añadió: “A lo largo de la vida, los fumadores pierden millones de dólares que podrían haber ganado si hubieran invertido el dinero que gastaron en tabaco”.

Los estados más y menos costosos para fumar

Los 10 lugares más caros para fumar fueron:

1. Washington D.C.

2. Maryland

3. Nueva York

4. Connecticut

5. Rhode Island

6. Massachusetts

7. Hawái

8. Washington

9. Alaska

10. Nueva Jersey

En contraste, los estados menos costosos fueron:

–Mississippi

–Carolina del Norte

–Missouri

–Alabama

–Tennessee

–Kentucky

–Virginia Occidental

–Carolina del Sur

–Dakota del Norte

–Georgia

Cómo se hizo el estudio

WalletHub evaluó factores como:

–El precio de los cigarros en cada estado

–Costos médicos asociados al tabaquismo

–Pérdidas de ingresos

–Costos relacionados con humo de segunda mano

–Gastos adicionales como seguros

La información utilizada fue recopilada hasta el 17 de diciembre de 2025 y provino de organismos como la Oficina del Censo de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Instituto de Información de Seguros.

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