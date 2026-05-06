Cuentas de ahorro que pagan hasta 5% en 2026 y cuánto puedes ganar sin invertir

Tener dinero en una cuenta tradicional puede salir caro. Con $5,000, la diferencia entre una tasa promedio y una de alto rendimiento puede representar hasta $230 al año en intereses, y muchas personas la están dejando pasar.

Mientras el promedio nacional ronda el 0.40% APY, algunas opciones ofrecen hasta 5% APY, sin riesgo de bolsa y con acceso al dinero en cualquier momento.

Para muchas familias hispanas, este ingreso extra puede cubrir gastos básicos o emergencias. Y lo mejor es que no necesitas invertir ni cumplir requisitos complicados para acceder a estas cuentas.

Lo que un banco tradicional te da versus lo que podrías estar ganando

La brecha entre las cuentas convencionales y las de alto rendimiento en 2026 es sustancial. De acuerdo con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), el promedio nacional de rendimiento en cuentas de ahorro regulares al 20 de abril de 2026 era de 0.38% APY. Con esa tasa, un ahorro de $10,000 generaría apenas $38 en un año.

En contraste, las mejores cuentas de alto rendimiento ofrecen tasas de entre el 4% y el 5% APY, según datos de Investopedia actualizados a mayo de 2026. Con esos mismos $10,000 al 5%, el rendimiento anual subiría a $500, sin mover el dinero de un lugar seguro y asegurado por la FDIC.

Esa diferencia es el equivalente a una o dos semanas de compras del supermercado para una familia promedio.

Las cuentas que más están pagando hoy

Según los rankings actualizados de Bankrate, Investopedia y US News para mayo de 2026, estas son las tasas más destacadas:

Varo Bank : hasta 5% APY sobre los primeros $5,000 (requiere depósito directo activo).

: hasta sobre los primeros $5,000 (requiere depósito directo activo). AdelFi : hasta 5% APY para miembros calificados.

: hasta para miembros calificados. UFB Portfolio Savings : 4.77% APY , sin saldo mínimo.

: , sin saldo mínimo. Bask Interest Savings : 4.85% APY , sin saldo mínimo.

: , sin saldo mínimo. Axos ONE : 4.21% APY , identificada por Bankrate y CBS News como la de mayor rendimiento sin condiciones complejas.

: , identificada por Bankrate y CBS News como la de mayor rendimiento sin condiciones complejas. Synchrony Bank : 4.30% APY , sin cargo mensual ni saldo mínimo.

: , sin cargo mensual ni saldo mínimo. Capital One 360 Performance Savings: 4.10% APY, ampliamente accesible y con app en español.

La mayoría de estas cuentas son 100% en línea, lo que les permite ofrecer tasas más altas gracias a que tienen menores costos operativos.

Por qué los bancos físicos pagan tan poco

Chase, Bank of America y Wells Fargo, los tres bancos más usados por la comunidad hispana por su red de sucursales ofrecen tasas de ahorro cercanas al 0.01% APY, según datos de Finder al mes de mayo de 2026. Eso significa que un ahorro de $5,000 les genera apenas $0.50 al año.

Estos bancos no necesitan atraer depósitos con tasas altas porque ya cuentan con millones de clientes cautivos. Los bancos en línea, en cambio, compiten directamente por los depósitos ofreciendo rendimientos mucho más atractivos.

La diferencia no refleja mayor riesgo: todas las cuentas mencionadas están aseguradas por la FDIC hasta $250,000 por depositante.

Qué necesitas para abrir una cuenta de alto rendimiento

La mayoría de estas cuentas son accesibles, incluso para personas que no son ciudadanas, siempre que se tenga un número de Seguro Social (SSN) o, en algunos casos, un ITIN:

Sin depósito mínimo : Varo, SoFi, UFB, Capital One 360.

: Varo, SoFi, UFB, Capital One 360. Con depósito mínimo bajo : Synchrony y Vio Bank desde $0 a $100.

: Synchrony y Vio Bank desde $0 a $100. Sin cuota mensual : la mayoría no cobra por mantenimiento.

: la mayoría no cobra por mantenimiento. Apertura 100% en línea: sin necesidad de ir a una sucursal.

Abrir la cuenta toma entre 5 y 15 minutos, y el dinero puede transferirse desde cualquier cuenta bancaria existente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cuentas de ahorro de alto rendimiento

¿Es seguro tener dinero en un banco en línea?

Sí, siempre que esté asegurado por la FDIC. La mayoría de las cuentas de alto rendimiento listadas tienen esa protección hasta $250,000 por depositante.

¿Necesito ser ciudadano para abrir una cuenta de alto rendimiento?

No en todos los casos. Algunos bancos en línea aceptan solicitantes con ITIN o pasaporte extranjero, aunque los requisitos varían por institución.

¿Puedo retirar mi dinero cuando quiera?

Sí. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento son cuentas a la vista; el dinero está disponible en todo momento, a diferencia de los certificados de depósito (CD), que tienen plazo fijo.

¿La tasa puede bajar después de abrir la cuenta?

Sí. Las tasas APY son variables y pueden ajustarse si la Reserva Federal cambia las tasas de interés. Sin embargo, normalmente estarán muy por encima del promedio de los bancos tradicionales.

¿Cuánto ganaría si deposito $3,000 al 4.5% APY?

En un año, generarías aproximadamente $135 en intereses, frente a menos de $2 en una cuenta convencional al 0.05%.

Conclusión

El dinero parado en una cuenta de ahorros tradicional no solo no crece: en un entorno de inflación, pierde valor. En 2026, las tasas de alto rendimiento ofrecen una oportunidad concreta para que las familias hispanas obtengan mayores rendimientos de sus ahorros sin asumir el riesgo de la bolsa.

Por ello, la pregunta crucial es cuánto tiempo más es razonable seguir dejando dinero donde prácticamente no hay ganancias.

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