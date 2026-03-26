HBO reforzó seguridad durante el rodaje de “Harry Potter” tras amenazas de muerte contra uno de sus actores

HBO implementó medidas de seguridad especiales en el set de grabación de la serie “Harry Potter” luego de que uno de sus actores denunciara haber recibido amenazas de muerte desde que se unió al elenco.



El actor Paapa Essiedu, quien interpreta al profesor Severus Snape, reveló en una entrevista a “The Times” que desde que se anunció su participación en la serie interpretando al temido profesor de artes oscuras, ha recibido amenazas de muerte e insultos raciales en redes sociales.



El director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, dijo en una entrevista con Variety que se tomaron precauciones para proteger a los actores de la serie.



“Con todos los actores en cualquier tipo de grandes producciones de propiedad intelectual —y esta es obviamente una de esas donde tienes, ya sabes, fans apasionados, personas con muchas opiniones— puede volverse atemorizante en algunos momentos”, declaró Bloys.



Bloys aseguró que se preocupan por preparar a los actores para este tipo de situaciones. “Así que para cualquier programa así, lo anticipamos e intentamos tener capacitación, mejores prácticas en términos de redes sociales y cómo manejarlo. Y obviamente tenemos un serio equipo de seguridad. Desafortunadamente, era algo que pensamos que podría ocurrir y simplemente intentamos ser tan cuidadosos como podemos”, añadió.



¿Qué dijo Paapa Essiedu?

Hace varios días, Paapa Essiedu dijo en una entrevista que, tras su elección como Severus Snape, ha recibido insultos raciales y amenazas de muerte en redes sociales. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’. La realidad es que si miro Instagram veré a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y matarte’. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo”, reveló el actor al diario The Times.



Los insultos se deben a la diferencia racial entre Essiedu, un actor británico-ghanés y el personaje de Severus Snape, el cual fue interpretado por el fallecido actor Alan Rickman, quien tenía la piel blanca.



“Mucha gente arriesga su vida en su trabajo. Interpreto a un mago en ‘Harry Potter’, y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente”, dijo.



A pesar de la polémica generada por estas declaraciones, nada parece impedir el desarrollo de la serie. Incluso este miércoles se publicó el primer tráiler oficial de la nueva adaptación televisiva de la historia escrita por J.K Rowling.



Bloys destacó cómo la historia de Harry Potter ha trascendido generaciones desde su estreno a principios de los 2000.



“Lo que es agradable es que los libros han seguido siendo populares, pero ahora tienes padres que crecieron con ellos y quieren compartirlos con sus hijos, y niños que los descubren por su cuenta, así que desde un punto de vista comercial, es una gran oportunidad”, explicó a Variety.

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