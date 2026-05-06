Hijo de Robinho confirmó agresión de Neymar Jr.: “Fue una bofetada”

El pasado martes por la noche, tras el empate a uno de Santos ante Recoleta por el Grupo D la Copa Sudamericana, Robinho Jr. confirmó la agresión de Neymar Jr. durante un entrenamiento.

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En la zona mixta del Estadio Río Parapití, Pedro Juan Caballero, el hijo de Robinho confirmó en declaraciones a ESPN Brasil que sí sufrió una agresión por parte de Neymar el pasado domingo durante un entrenamiento.

“Fue una bofeteada en la cara, pero en el momento ya pidió disculpas. Me pidió disculpas varias veces y ya dije que las disculpas están aceptadas”, dijo.

“Lógico que me quedé molesto, por ser mi ídolo desde la infancia, es un tipo que quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía ocho años, lloré mucho y la tengo hasta hoy”, añadió.

Robinho Jr, sobre o caso de agressão que sofreu de Neymar



"Fiquei chateado, é meu idolo desde infância, amo muito. Me deu presente com oito anos, chorei muito e guardei a camisa até hoje. Tomou proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas e já… pic.twitter.com/E3ZC6gOMeb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026

Asimismo, la joven promesa confirmó que su entorno envió una notificación extrajudicial producto de la molestia que el altercado generó en él y sus asesores.

“Lo de la notificación extrajudicial es cierto, fue en un momento de rabia mía y de mis empresarios. Fue mucho más un sentimiento que un pensamiento. Podría haber pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, no era para que hubiera esta revuelta toda, esta cobertura mediática innecesaria, que fue mala para los dos. Yo no quería eso”, detalló.

Finalmente, el extremo de 18 años quiso restar importancia al asunto y reconoció que aceptó las disculpas de la leyenda de 34 años.

“Aunque él haya errado, ya pidió disculpas y fue hombre para asumir, yo también fui hombre para hablar con él, y todo está bien. La gente habla muchas cosas que no son ciertas, y es triste que haya tomado esta proporción toda. Pero estoy tranquilo, ya hablamos, lo quiero mucho y ya está todo resuelto”, expresó.

“Ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Acepto las disculpas, normal, todo el mundo comete errores. Él es humano como todos nosotros, yo también podría haber errado, como ya erré muchas veces”, cerró.

El lunes, un reporte de ESPN reveló un incidente ocurrido el domingo en un entrenamiento del Santos: Neymar Jr. habría agredido a Robinho Jr.

Según la cadena, todo comenzó cuando el joven de 18 años le hizo un regate a Neymar. El gesto habría molestado al veterano delantero.

La situación escaló rápidamente: los dos jugadores discutieron, los ánimos se encendieron y, en medio del cruce, Neymar le hizo una zancadilla y luego abofeteó al novato, obligando a sus compañeros a intervenir para separarlos.



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