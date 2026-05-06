Las calles más instagrameables de Estados Unidos: Nueva York domina el ranking

Un nuevo estudio ha puesto cifras concretas a una tendencia evidente en la era digital: algunas calles de Estados Unidos concentran millones de fotografías en redes sociales, convirtiéndose en verdaderos íconos globales.

La investigación, realizada por CoinBets.com, analizó millones de publicaciones en Instagram para identificar cuáles son las calles más “instagrameables” del país, es decir, aquellas que generan mayor cantidad de contenido visual por metro recorrido.

El análisis no solo consideró el número total de publicaciones con hashtags, sino que introdujo una métrica clave: la densidad de hashtags por metro. Este enfoque permitió comparar calles de distintas longitudes en igualdad de condiciones y revelar cuáles tienen un mayor impacto visual en redes sociales, independientemente de su tamaño.

Nueva York domina el ranking

El primer lugar lo ocupa Broadway, específicamente el tramo que atraviesa Times Square en Manhattan. Con una extensión aproximada de 650 metros, esta icónica avenida acumula más de 5.3 millones de publicaciones con el hashtag #timessquare. Esto se traduce en una impresionante cifra de 8,154 hashtags por metro, posicionándola como la calle con mayor densidad de contenido en Instagram en todo el país.

El resultado no sorprende: Times Square es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, conocido por sus pantallas luminosas, espectáculos y constante flujo de visitantes. Cada día, miles de personas capturan imágenes que luego comparten en redes sociales, amplificando su visibilidad global.

A pesar de su popularidad, las autoridades advierten que la gran concentración de turistas en Times Square también puede convertirla en un punto vulnerable y puede resultar insegura para sus visitantes. Expertos recomiendan mantener pertenencias bajo vigilancia y evitar distracciones mientras se toman fotografías.

En segundo lugar aparece otra calle neoyorquina: Washington Street, ubicada en el barrio de DUMBO, en Brooklyn. Aunque apenas mide 150 metros, este bloque ha generado 434,000 publicaciones, alcanzando 2,893 hashtags por metro. Su popularidad se debe a una vista perfectamente encuadrada del puente de Manhattan entre edificios de ladrillo, una imagen que se ha vuelto viral en plataformas como Instagram.

San Francisco y Miami también destacan

El tercer puesto es para Steiner Street, en San Francisco, famosa por albergar las “Painted Ladies”, una fila de casas victorianas de colores. Este tramo de 150 metros suma 282,000 publicaciones, con una densidad de 1,880 hashtags por metro.

Muy cerca, en la cuarta posición, se encuentra Lombard Street, conocida como “la calle más torcida del mundo”. Su icónica sección en zigzag, rodeada de jardines y curvas cerradas, ha generado 326,000 publicaciones en apenas 183 metros, lo que equivale a 1,781 hashtags por metro.

El top 5 lo completa NW 2nd Avenue, en Miami, un punto clave del distrito artístico de Wynwood. Con 959,000 publicaciones a lo largo de 1,300 metros, esta avenida destaca por sus murales de arte urbano y galerías al aire libre, alcanzando 738 hashtags por metro.

Más allá del tamaño: el poder de una imagen

El estudio revela una conclusión clave: la longitud de una calle ya no determina su relevancia en la era digital. En cambio, lo que realmente importa es su capacidad de ofrecer una imagen única, reconocible y fácilmente compartible.

Ryan Beckett, líder de investigación de CoinBets.com, explicó que “una pequeña sección de una calle puede tener un impacto global si ofrece una vista icónica”. Como ejemplo, destacó que el bloque de Washington Street en DUMBO genera más de 10 veces la cantidad de publicaciones por metro que calles famosas como Rodeo Drive o Hollywood Boulevard.

Este fenómeno refleja un cambio en la forma en que las personas interactúan con los espacios urbanos. Hoy, los viajeros no solo buscan experiencias, sino también escenarios visuales que puedan compartir en redes sociales.

Otras calles que completan el top 10

El ranking también incluye destinos emblemáticos en distintas ciudades de EE.UU. En Las Vegas aparece Fremont Street, famosa por su techo LED y espectáculos nocturnos. En Nueva Orleans destaca Bourbon Street, epicentro de la vida nocturna.

Miami vuelve a figurar con Ocean Drive, conocida por su arquitectura art déco y cercanía a la playa. Memphis aporta Beale Street, histórica por su legado musical, mientras que Charleston cierra la lista con Rainbow Row, una pintoresca fila de casas de colores pastel.

Redes sociales redefinen el turismo urbano

El auge de Instagram y otras plataformas ha transformado la manera en que se perciben las ciudades. Lugares que antes eran solo puntos de paso ahora se convierten en destinos obligatorios gracias a su popularidad en redes sociales.

Este fenómeno también tiene implicaciones económicas. Las calles más fotografiadas suelen atraer a más turistas, lo que beneficia a negocios locales, restaurantes y comercios. Sin embargo, también plantea desafíos, como la saturación de visitantes o el impacto en comunidades residenciales.

A medida que el turismo digital continúa creciendo, es probable que nuevas calles se sumen al ranking en el futuro. Pero por ahora, Broadway y Washington Street confirman el dominio de Nueva York como epicentro de la cultura visual global.

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