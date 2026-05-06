Trifulca dejó un turista muerto cerca de evento con Hillary Clinton en Times Sq de Nueva York

Un hombre de 39 años fue apuñalado mortalmente durante un altercado con tres hombres en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial de Nueva York, a pesar de un reforzado despliegue policial por la presencia de la ex primera dama Hillary Clinton, la noche del lunes.

La víctima se encontraba frente a “Burger & Lobster”, restaurante situado en W. 43rd St. cerca de 7th Ave. cuando se vio envuelto en una discusión con sus agresores alrededor de las 11:30 p.m. del lunes, según la Policía de Nueva York. A medida que la disputa subía de tono, uno de los tres sospechosos lo apuñaló en el rostro, el torso y la espalda, describió Daily News.

El crimen sucedió mientras cientos de personas salían del Town Hall Theatre, situado al otro lado de la calle, tras asistir a un estreno especial, “PBS’s Great Performances: Suffs”. «Fue un evento con un alto nivel de seguridad, dado que Hillary Clinton se encontraba aquí dando un discurso y era una de las productoras del espectáculo (el musical Suffs); por ello, el lugar estaba repleto de agentes del Servicio Secreto», declaró el director ejecutivo del teatro, Ray Cullom.

Los paramédicos trasladaron de urgencia al herido al Hospital Bellevue, pero no lograron salvarle la vida. Más tarde fue identificado por ABC News como un turista de Massachusetts, pero su nombre no ha sido revelado.

Los tres agresores huyeron hacia el este por la calle 43, en dirección a Bryant Park. Ayer los agentes policiales rastrearon la zona en busca de grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran ayudarles a localizar e identificar a los tres sospechosos.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. En particular Times Square es una zona de frecuentes crímenes en Midtown Manhattan.

En enero un joven de 27 años fue apuñalado durante una acalorada discusión dentro de un restaurante McDonald’s en Times Square. En diciembre Ahmad Mossad fue arrestado como sospechoso de haber rociado a un hombre con gasolina y prenderle fuego.

También ese mes Alagie Jatta y Paul Ohore fueron arrestados como sospechosos de la muerte de Daevon Silva, joven de 23 años visitante de Rhode Island quien había sido apuñalado y sufrió una brutal paliza con un bate de béisbol en una calle de Times Square en noviembre. En agosto tres personas, incluyendo un hombre de 65 años, fueron hospitalizadas después de que un joven presuntamente le disparara a un rival en Times Square.



