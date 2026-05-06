Selena Gómez pide $6.5 millones de dólares por su mansión en Encino

La cantante y actriz Selena Gómez ha decidido deshacerse de la mansión en Encino, California, que compró antes de casarse con Benny Blanco. La propiedad entró al mercado de bienes raíces por $6.5 millones de dólares.

Gómez compró esta propiedad hace seis años por casi $5 millones de dólares. Muchos medios especiales relacionan la decisión con su reciente unión al productor musical, con quien el año pasado también compró una mansión en Beverly Hills por $35 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de The Beverly Hills Estates, se describe la propiedad como una residencia que “evoca una visión mágica de romance, inspiración y tranquilidad”.

La construcción de esta propiedad data de hace varios años, aunque en el listado también se hace mención de que ha sido reformada en los últimos años. “Completamente renovada para la vida moderna con las comodidades más novedosas y de mayor calidad, integra a la perfección la naturaleza en el interior y el exterior”.

Gómez no es la primera celebridad relacionada con la mansión, pues en el pasado le perteneció al músico Tom Petty, quien murió en 2017.

La casa principal tiene una extensión de 11,498 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, los agentes de bienes raíces describen: “La entrada principal se abre a la sala de estar, creando de inmediato un ambiente sofisticado con techos altos. La casa incluye una sala familiar, un comedor formal y una amplia cocina”.

Entre los lujos de la propiedad se tiene que mencionar su bodega, gimnasio, sala de masajes, espacio de trabajo, tocador, cocina adicional y una cabina vocal.

Además de las comodidades del interior, el nuevo propietario también podrá disfrutar de extensas áreas verdes, terrazas, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Sobre esta área de la casa se explica en el listado: “Los idílicos jardines exteriores incluyen una cabaña con bar, fogata, comedor al aire libre y una cascada con arroyo que desemboca en la piscina y el spa”.

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