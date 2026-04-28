McDonald’s se une a la era de las bebidas artesanales: 6 nuevos sabores llegan al menú

Una nueva línea de bebidas refrescantes llega a McDonald’s con notas de frutas tropicales como el mango, la piña y la sandía. Además, la cadena presenta nuevas combinaciones de refrescos con jarabes de frutas para ofrecer seis opciones especiales a partir del 6 de mayo.

Este lanzamiento es un guiño a la nueva era de las bebidas personalizadas, una tendencia ya adoptada por las principales cadenas de comida rápida y cafeterías como Starbucks y Dunkin’, donde la variedad es la clave del éxito.

Innovación en el menú: refreshers y refrescos artesanales

Para darle un toque de estilo único y color, los Arcos Dorados se asoció con la diseñadora Susan Alexandra para lanzar seis portavasos con cuentas de edición limitada que te permiten tener las manos libres y realzan tu estilo. Crédito: Mc Donald’s | Cortesía

Las seis nuevas creaciones ofrecen tres refreshers y tres refrescos artesanales con sabores vibrantes y atrevidos. Estas llegan después de que la gigante de las hamburguesas evaluara la conexión de sus fanáticos con las bebidas que se sirven en sus restaurantes. Una muestra de ello es la preferencia histórica de los clientes por la icónica Sprite®, la refrescante Diet Coke® y, más recientemente, la Hi-C® Orange Lavaburst.

Alyssa Buetikofer, directora de Marketing y Experiencia del Cliente de McDonald’s USA, destaca la importancia de este segmento en el mercado actual:

“Nuestros fans sienten verdadera pasión por las bebidas; para ellos, son mucho más que simples acompañantes. Pronto, nuestras bebidas no solo serán un motivo para venir a McDonald’s, sino la razón principal“.

Además, explica que McDonald’s se ha esforzado para adentrarse en el mundo de las bebidas artesanales con sabores intensos e ingredientes de calidad. “Solo McDonald’s puede ofrecer esta experiencia de forma consistente en casi 14,000 restaurantes, todos los días”, afirmó.

Las 6 nuevas estrellas del menú: combinaciones refrescantes

Aquí te presentamos el detalle de estas mezclas diseñadas para combatir el calor y deleitar el paladar:

Refresco de fresa y sandía

Con una base de limonada, esta bebida combina los dulces sabores de la fresa y la sandía, con un toque extra de atractivo visual gracias a las fresas liofilizadas.

Mango pineapple refresher

Una opción con un toque tropical de mango y piña sobre una base de limonada. Las perlas de tapioca de fresa aportan una explosión de sabor jugosa en cada sorbo.

Blackberry passion fruit refresher

La maracuyá (parchita) aporta un perfil tropical que se equilibra con la acidez de la mora y la limonada. Incluye fruta del dragón liofilizada para sumar dulzura y un color vibrante.

Sprite Berry Blast

Una bebida artesanal que nace de combinar la icónica Sprite® con un toque dulce de jarabe de frambuesa azul, coronada con una delicada espuma fría.

Orange Dream

Inspirada en la popular Hi-C® Orange Lavaburst, esta versión incluye una mezcla de sabor a vainilla y está coronada con espuma fría, emulando un postre líquido.

Dirty Dr Pepper®

Una dulce combinación del clásico Dr Pepper® con un toque de vainilla y una nube de espuma fría para una textura cremosa.

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