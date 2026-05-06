Trump insiste en que el papa quiere un Irán con armas nucleares; León XIV lo rebate

El presidente Donald Trump volvió este miércoles a acusar al papa León XIV de favorecer que Irán pueda desarrollar un arma nuclear, en una nueva escalada de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

“En lo que respecta al papa, es muy sencillo; le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden, y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval.

Las declaraciones se producen un día después de que Trump ya cuestionara públicamente al pontífice. El martes, sostuvo que sus opiniones sobre política exterior están “poniendo en peligro a los católicos y a mucha gente” y que el papa considera que “está bien” que Irán tenga un arma nuclear.

Respuesta del papa

El pontífice rechazó de inmediato esas acusaciones. “Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, declaró ante la prensa en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

“Durante años, la Iglesia se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto. Por lo tanto, simplemente espero que se me escuche por el valor de la palabra de Dios”, añadió.

Las palabras de Trump también generaron desconcierto dentro del Vaticano. El secretario de Estado, Pietro Parolin, calificó la situación como “un tanto extraña, por decir lo menos”, al ser consultado por los señalamientos del presidente estadounidense.

Contexto de tensión diplomática

El nuevo cruce se produce en vísperas del viaje del secretario de Estado, Marco Rubio, a Roma, donde se prevé que aborde temas bilaterales con el Vaticano y con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Rubio aseguró el martes que su visita no está motivada por la disputa entre Trump y el papa, y adelantó que tratará asuntos como la ayuda humanitaria en Cuba y la libertad de culto en África.

El intercambio público refleja diferencias más amplias entre Washington y el Vaticano respecto al conflicto con Irán. Aunque el papa ha criticado con firmeza la guerra y el uso de argumentos religiosos para justificarla, el Vaticano ha mantenido históricamente su oposición a la proliferación de armas nucleares, postura que el propio León XIV reiteró al rechazar las acusaciones del mandatario.

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