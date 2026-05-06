Gianni Infantino sobre costos de las entradas del Mundial 2026: “Tenemos que aplicar las tarifas de mercado”

A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, las polémicas siguen aflorando. En medio de las fuertes críticas a la FIFA por los costos de las entradas, el presidente Gianni Infantino defendió el valor de los tickets.

A pesar de que un grupo considerable de fans y asociaciones consideran elevados los costes, Infantino defendió que tanto en la venta original como en reventa, actúan las particularidades del mercado del entretenimiento en Estados Unidos.

Gianni Infantino volvió a defender los altos precios de las entradas para el Mundial 2026. Desde la Conferencia Global del Milken Institute, el presidente de la FIFA aseguró que las cifras que aparecen en la reventa no representan el valor real de los boletos, sino la enorme expectativa que genera el torneo.

“Si algunas personas ponen en el mercado de reventa algunas entradas para la final a dos millones de dólares, en primer lugar eso no significa que las entradas cuesten dos millones”, dijo.

“Y en segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas”. Incluso bromeó con que, si alguien pagara esa cantidad, él mismo le llevaría “un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia”.

Infantino insistió en que los precios responden a la ley de la oferta y la demanda. “Tenemos que mirar el mercado. Estamos en el mercado con el entretenimiento más desarrollado del mundo. Así que tenemos que aplicar las tarifas de mercado”, afirmó desde Beverly Hills, California.

También recordó que en Estados Unidos la reventa está permitida. “Así que si vendiéramos las entradas a un precio demasiado bajo, esas entradas se revenderían a un precio mucho más alto”, argumentó.

Las críticas no han parado. Aficionados de distintos países han protestado por el enorme salto respecto al Mundial de Qatar 2022, donde un asiento para la final costaba alrededor de 1.600 dólares en la venta oficial. Para 2026, ese mismo lugar ronda los 11.000 dólares.

La organización Football Supporters Europe (FSE) ha sido una de las voces más duras. Ha calificado la estructura de precios como “extorsiva” y una “traición monumental” a los seguidores.

En marzo, FSE presentó una denuncia ante la Comisión Europea acusando a la FIFA de imponer precios excesivos para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La polémica creció aún más la semana pasada, cuando en la plataforma oficial de reventa, FIFA Marketplace, aparecieron cuatro entradas para la final a más de dos millones de dólares cada una.



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