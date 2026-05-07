Agenda comunitaria NYC: clínica de golf ‘Madre e hija’, festival de primavera y mucho más

Este sábado, 9 de mayo, se realizará la tercera Clínica Anual de Golf Madre e Hija de la Fundación Bellas Fashionistas (también conocida como Fundación Bellas), en el área metropolitana de Nueva York.

El evento, una emblemática celebración del Día de la Madre, continúa creciendo en impacto y entusiasmo, tras el éxito rotundo del año pasado.

La clínica, diseñada para madres e hijas, tías y sobrinas, y madrinas y ahijadas, combina deporte, mentoría y comunidad, creando un espacio donde mujeres y niñas pueden conectar, aprender y prosperar juntas en el campo de golf.

La clínica de este año presenta una emocionante novedad: un concurso de golf madre-hija, donde las participantes podrán competir por premios exclusivos y crear recuerdos inolvidables.

“El golf es más que un deporte: es un camino hacia la confianza, la resiliencia y el liderazgo”, afirmó Fleriser Bello, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Bellas Fashionistas. “Esta clínica brinda a las madres la oportunidad de conectar con sus hijas y, al mismo tiempo, les abre las puertas a las valiosas habilidades para la vida que el golf cultiva de forma única”.



La Fundación Bellas Fashionistas está comprometida con la educación, la motivación y el empoderamiento de la próxima generación de líderes y mujeres profesionales para que alcancen su máximo potencial.

La clínica se llevará a cabo en X Golf of Scarsdale, ubicado en 870 Central Park Avenue, Scarsdale, NY, de 9 a.m. a 12 p.m.

Para más información, visita bellasfashionistas.org y sigue a @bellasfashionistastv en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube.

Festival de primavera en la biblioteca de East Elmhurst

La Biblioteca Pública de Queens celebrará un Festival de Primavera en su sucursal de East Elmhurst ( 95-06 Astoria Boulevard, Queens), este sábado 9 de mayo a partir de las 11 a.m., en la que incluirá música en directo y actuaciones culturales, así como comida, juegos para todas las edades y mucho más.

LA CABAÑA DE REPTILES (Reptile Shack) DEL TÍO TONY – a las 11 a.m.: La Cabaña de Reptiles del Tío Tony te trae el zoológico a casa. Conoce y aprende sobre animales fascinantes. ¡Pasa por la carpa temporal del tío Tony para descubrir datos curiosos, tomar fotos e incluso sostener a uno de los animales embajadores!

PS 329 EAST ELMHURST COMMUNITY SCHOOL – a las 11:45: Escuche las voces melodiosas de los estudiantes de la PS 329 East Elmhurst Community School.

UNA CONVERSACIÓN CON MIEMBROS y EXMIEMBROS DE LA ASAMBLEA – a las 12 p.m. : Venga y disfrute de una tarde de gran conversación con los actuales y antiguos miembros de la Asamblea del Estado de Nueva York del Distrito 35, Jeffrion Aubry y Larinda Hooks. La asambleísta Hooks será la moderadora y el público conocerá cómo el trabajo de Aubry durante su mandato como asambleísta/presidente pro tempore impactó a las comunidades, así como la resistencia que experimentó al luchar por la legislación y mucho más.

FIESTA DE PINTURA CON JUAN ORTEGA – a la 1 p.m.: Únase al artista visual Juan Ortega en un taller de pintura divertido e interactivo donde la imaginación de los jóvenes puede volar libremente. Todos los materiales están incluidos: solo lleve a su artista en ciernes y una pasión por la creatividad.

PARTY COLORS – a las 2:30 p.m.: ¡Entre en primavera con colores de fiesta! Esta será una tarde para recordar que incluirá baile, luces, juegos, pintura facial, globos, manualidades, algodón de azúcar, premios y mucha más diversión.

ESCUELA DE ARTES DE DENA – a las 3 p.m.: Déjese llevar por los poderosos ritmos y los movimientos enérgicos mientras los jóvenes de la Escuela de Artes de Dena lo transportan a un viaje a través de las vibrantes tradiciones de las danzas africanas.

ACTUACIÓN DE DANZA SAMBA – a las 4 p.m.: Disfrute de una colorida actuación de samba con Malaïka Anaya y su grupo de bailarines.

Mamografías gratis

El Programa Móvil de Mamografías de la American-Italian Cancer Foundation (AICF) invita a las neoyorquinas de 40 años y más, que no tienen seguro, a realizarse la prueba de forma gratuita. El miércoles 13 de mayo, de 9 a.m. a 4:30 p.m. puede hacerse la prueba en Lenox Hill Neighborhood House, localizado en el 331 E de la calle 70, en Manhattan. Las interesadas, que deben ser residentes de uno de los cinco condados de la Gran Manzana, pueden hacer una cita previa, llamando al 1 (877) 628-9090.

Día de las Madres

La asambleísta Catalina Cruz invita a los residentes del Distrito 39 Celebración Anual del Día de las Madres para Mamás y Futuras Mamás, para el que se ha aliado con el Hospital Elmhurst/NYC Health , Public Health Solutions, Anthem Blue Cross Blue Shield y la Corporación de Desarrollo Económico de Queens, para honrar y celebrar a las mamás y futuras mamás de nuestra comunidad. El evento será el sábado 9 de mayo, de 11 a.m. a 1 p.m.de 11:00 AM a 1:00 PM, en el Auditorio A1-22 del Hospital Elmhurst (79-01 Broadway, Elmhurst, Queens). Los cupos son limitados y para participar debe registrarse en tinyurl.com/MothersDayAD39.

Festival de ciencias marinas

El viernes y sábado, 15 y 16 de mayo, en Hudson River Park, Muelle 84 (a la altura de la calle 44 Oeste) se realizará el Festival de Ciencias Marinas SUBMERGE. El viernes está dedicado exclusivamente a los estudiantes de la ciudad de Nueva York; los maestros pueden reservar una excursión escolar en la que los alumnos podrán realizar experimentos, conocer la fauna local y aprender de expertos locales en áreas STEM. La reserva de las excursiones de SUBMERGE es gratuita. El sábado, el evento estará abierto a los amantes de la ciencia de todas las edades, quienes podrán aprender sobre las aguas costeras y la vida silvestre de Nueva York de la mano de docenas de expertos regionales en áreas STEM. Encontrará más información en https://hudsonriverpark.org/visit/events/event/submerge-marine-science-festival-2026-friday/ y en https://hudsonriverpark.org/visit/events/event/submerge-marine-science-festival-2026-saturday/.

Club conversacional de inglés

La Coalición Open Streets de la Avenida 34, en colaboración con Queens Community House, ofrece un club de conversación de ESL (inglés como segundo idioma). El club brinda a miembros de la comunidad de todas las edades y con cualquier nivel de inglés un espacio para practicar su inglés conversacional. El club se lleva a cabo todos los martes y jueves, de 4 a 6 p.m. y es completamente gratuito. Las reuniones se realizan en la Avenida 34 y la Calle 93, Jackson Heights.