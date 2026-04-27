Confusión entre familias latinas de NYC por registro automático de jóvenes al servicio militar

Jenny Morales confiesa que no le gusta ver noticias para no “amargarse la vida”, pero hace unos días, una vecina de Corona, Queens, donde vive con sus dos hijos adolescentes, la alarmó. Ella le comentó que había escuchado que pronto todos los jóvenes mayores de 18 años deberán sumarse al ejército y “tendrán que combatir en las guerras que libre Estados Unidos, así no quieran”.

La mexicana asegura que de inmediato pensó con mucha preocupación por el futuro de sus retoños: el mayor de 19 años y el menor, quien en diciembre cumplirá 18, ambos ciudadanos estadounidenses.

“Yo lo que menos quiero es que mis dos hijos terminen en guerras que nosotros no hemos empezado y que al final todo lo que hice al venirme a este país, buscando una vida mejor, resulte en muerte y dolor. Eso me espanta”, dijo la madre, quien creyó la información como una noticia inminente de que pronto tendrá que resignarse a ver a sus hijos vestidos con uniformes militares y enviados al frente de batalla.

“Este presidente se está volviendo loco y está empezando guerras innecesarias, como la que tiene con Irán. Yo no quiero que manden a mis hijos a la guerra. Eso no debe ser obligatorio. Qué vayan los que quieran, pero que no sea una cosa obligada. Estoy muy angustiada”.

Un sentimiento similar comparte el colombiano Alejandro Henao, quien llegó a la Gran Manzana hace cinco años, en compañía de su esposa y su hijo, hoy de 17 años, buscando asilo.

El trabajador de limpieza asegura que escuchó que en pocos meses habrá un cambio en las reglas de reclutamiento en Estados Unidos, lo que pondrá a su hijo en las listas de jóvenes que presuntamente serían enviados a realizar labores militares a partir del próximo año.

“Tengo mucho miedo de que obliguen a mi hijo a ir al Ejército el otro año, cuando cumpla los 18, porque oí que la cosa va a ser para todos. Escuché que no importa si los muchachos son ciudadanos o solicitantes de asilo, los van a mandar a las guerras”, comentó el padre de familia, quien agregó que de darse ese caso, prefiere empacar maletas y buscar otros horizontes. “Hemos visto muchos ejemplos de muchachos jóvenes, con toda una vida por delante, forzados a ir a conflictos armados sin querer, y luego los entregan en bolsas. Nosotros no queremos eso para nuestro hijo”.

Estos sentimientos manifestados por varias familias latinas se originaron en un anuncio hecho por autoridades federales hace unos días en donde advirtieron que un nuevo cambio federal afectará pronto la forma en que los jóvenes son inscritos en el sistema nacional de reclutamiento militar. Sin embargo, muchos neoyorquinos malinterpretaron el anuncio.

La novedad es que a partir de diciembre, los hombres elegibles serán registrados automáticamente en el Sistema del Servicio Selectivo de las Fuerzas Armadas cuando cumplan 18 años, lo que elimina la obligación actual de inscribirse por cuenta propia. Pero ello no significa que van a ser incorporados al Ejército.

El cambio, que fue aprobado el año pasado por el Congreso y que forma parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, transfiere la responsabilidad del registro de reclutamiento al gobierno federal, y no implica que actualmente exista un reclutamiento activo para desplegar tropas.

“Actualmente ya existe un requisito legal para la mayoría de los varones de entre 18 y 26 años de registrarse de manera voluntaria al Servicio Selectivo. Incluso, al no hacerlo muchos enfrentan multas y problemas para aceptar trabajos federales, obtener préstamos y hasta no obtener la ciudadanía. Lo que ahora va a pasar es que ese registro se va a hacer de manera automática cuando alguien cumpla 18 y así se evitan sanciones”, aseguró un militar de reclutamiento. “Nadie está hablado de que hay que ir a alguna guerra”.

La propia Oficina del Servicio Selectivo advirtió que “actualmente no existe ningún reclutamiento obligatorio (servicio militar obligatorio)”, y aunque algunos conflictos globales, como la guerra en Irán, donde este viernes se dio un paso a la calma tras la apertura del estrecho de Ormuz por parte del país árabe, alarmaron a familias que pensaron que la nueva norma era un llamado a verter el uniforme militar, no es el caso.

De hecho, la última vez que Estados Unidos realizó un reclutamiento obligatorio fue hace 53 años, en la guerra de Vietnam, en 1973, donde del registro nacional fueron desplegados 1.9 millón de soldados. La Casa Blanca también ha aclarado que actualmente no existen planes para restablecer el reclutamiento militar obligatorio.

Ese tipo de medidas, como advierte el Servicio Selectivo, se activan “en el caso de que surgiera una emergencia nacional que hiciera necesario un reclutamiento”. De darse ese escenario, en el que los militares profesionales no fueran suficientes para cubrir las labores, el Congreso y el Presidente deberán autorizar el reclutamiento obligatorio.

“A las personas que resultaran seleccionadas se les permitiría solicitar una exención o un aplazamiento. Todos los hombres restantes se someterán entonces a una evaluación física, mental y moral y, aquellos que demuestren estar aptos para el servicio serán seleccionados para prestarlo”, agregaron.

Expertos en asuntos militares aclaran además que el reclutamiento militar, o conscripción que exige la incorporación obligatoria de individuos a las Fuerzas Armadas solo se da en tiempos de guerra o cuando el alistamiento voluntario es insuficiente y allí se convocan a hombres de entre 18 y 25 años.

Y sobre la duda de quienes serán incluidos en el registro automático, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional aprobada el 2025 aclara que “se aplicará a los ciudadanos estadounidenses varones y a cualquier otra persona de sexo masculino que se encuentre en el país, con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años”. Es decir que el registro obligatorio cobija a ciudadanos, residentes con green card, refugiados, solicitantes de asilo y varones indocumentados. Quienes tengan visas de no inmigrante están exentos.

Actualmente varios estados ya han implementado el registro automático, y el 60% de los registros se hacen a través de los departamentos de Motores y Vehículos que tienen la opción del registro.

“No quiere decir que desde diciembre todos los hombres mayores de 18 años van a tener que prestar el servicio militar obligatorio. Las cosas en ese sentido se mantienen igual que se han mantenido desde 1973. Lo único que va a ocurrir es que ya los varones que tengan entre 18 y 26 años no tendrán que hacer la diligencia sino que se hará automáticamente”, agregó una fuente militar, quien explicó que la nueva norma le quitará una carga a muchas personas ya que según la ley actual no registrarse en el Servicio Selectivo constituye un delito grave.

Jóvenes que cumplan 18 años serán ingresados automáticamente a los registros del Servicio Selectivo pero eso no implica que serán reclutados para el ejército. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y sobre la manera en que funcionaría un eventual reclutamiento obligatorio, el Servicio Selectivo asegura que se realizaría una loteria para elegir a los inscritos de 20 años de edad que deberán sumarse a las actividades militares.

“Un sorteo aleatorio de fechas de nacimiento y números, establece el orden en el que los individuos reciben las órdenes de presentarse para su incorporación. Los primeros en recibir las órdenes de incorporación son aquellos cuyo cumpleaños 20 cae durante el año en que se realiza la lotería”, explicó la autoridad de reclutamiento. “Si fuera necesario, se llevan a cabo loterías adicionales para aquellos de 21, 22, 23, 24, 25, 19 y, finalmente, 18 años de edad”.

Juanse Cardona, quien cumplió 18 años en enero pasado, y quien desde el anuncio de la nueva mecánica de registro entendió que se trata de “una nueva manera de procesar las inscripciones”, se mostró tranquilo y confiado en que en Estados Unidos no habrá un llamado a reclutamiento militar obligatorio. Aunque aseguró que si fuera el caso, estaría dispuesto a pelear por defender a su país.

“No creo que vaya a haber otra guerra como las que ocurrieron en el siglo pasado que acabaron con millones de personas. A pesar de que nuestro presidente actual toma decisiones polémicas, no creo que vaya a haber guerras como las de Vietnam ni una Tercera Guerra Mundial, pero si ocurriera algo hay que enlistarse”, dijo el joven.

“El anuncio del registro obligatorio es un mero mecanismo, no es un llamado a la guerra y no es algo nuevo, solo que va a ser automático. Por eso creo que la gente debe informarse bien antes de asustarse y armarse películas en la cabeza”, agregó.

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