Diego Luna será parte del live-action de “Enredados”

Recientemente, han confirmado que Diego Luna será parte del elenco del live-action de “Enredados”, el cual será protagonizado por Teagan Croft y Milo Manheim.

Según información compartida por “The Hollywood Reporter”, Luna se encargará de interpretar a un personaje creado especialmente para esta adaptación, por lo que no es parte de la película animada estrenada en 2010.

Por los momentos se han compartido pocos detalles sobre este remake, además de los actores, se tiene poca información sobre los cambios que harán en la trama y los nuevos personajes que se incorporan con ella.

Los protagonistas del live-action fueron escogidos tras las audiciones hechas a finales del 2025, además, hace unos meses se confirmó que el papel de la villana de la historia, llamado Madre Gothel, será interpretado por Kathryn Hahn.

La dirección de live-action de “Enredados” estará a cargo de Michael Gracey, quien es conocido por haber estado al frente de películas biográficas y musicales como “Better Man” (2024) y “The Greatest Showman” (2017).

¿Cuándo comenzará el rodaje de “Enredados”?

En los últimos reportes se ha informado que el rodaje de “Enredados” comenzará en junio de este año y se dice que durará mucho más de lo que ha durado otras adaptaciones de este tipo hechas por Disney.

Lo que se sabe es que el rodaje se llevará a cabo principalmente en España, especificamente en Girona y Burgos. De Burgos se pondrá especial atención en su Catedral.

La Catedral de Burgos es considerada una de las joyas más importantes del arte gótico en Europa e incluso ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción data de los 1200 y su diseño resalta por haberse inspirado en las grandes catedrales francesas como Notre Dame de París.

Estas locaciones de España serán usadas para recrear Corona, el reino ficticio creado para la historia.

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