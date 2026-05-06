Guillermo del Toro proyectará restauración de “Pan’s Labyrinth” en el Festival de Cannes

Se está preparando todo para el inicio de una nueva edición del Festival de Cannes, y además de las obras seleccionadas para competir por la Palma de Oro, la organización del evento también ha anunciado las proyecciones que se darán en marco de otros programas que buscan celebrar el cine.

Como preinaguración del festival y como parte de la programación de Cannes Classics, el 12 de mayo se proyectará “Pan’s Labyrinth” (“El laberinto del fauno”), una película de Guillermo del Toro que se estrenó en 2006 y que ha sido recientemente restaurada a 4K.

La proyección se llevará a cabo en el Teatro Debussy justo el mismo día que inicia el festival. Con este evento se busca recordar que hace justamente 20 años se estrenó también en Cannes y Del Toro recibió una ovación de 22 minutos tras su presentación.

Esta no será la única película restaurada que se proyectará en Cannes Classics, una sección que el festival dedica desde el 2004 a reconocer la historia del cine. Además de “Pan’s Labyrinth”, la programación cuenta con otras 21 películas restauradas.

Además de largometrajes, también se han incluido tres cortometrajes, seis documentales y dos obras contemporáneas.

Esta edición del Festival de Cannes resalta porque su selección oficial no está integrada por tantas películas de Hollywood, pero sí destaca por cineastas independientes y con diversas nacionalidades. Entre todos los estrenos, uno de los más esperados es el de la película española “Amarga Navidad”, dirigida por Pedro Almodóvar.

Lo que sí incluirá mucho de Hollywood serán sus homenajeados de la edición, pues la organización del festival decidió reconocer la carrera de Peter Jackson y de Barbra Streisand con una Palma de Oro Honorífica.

Este año, el jurado del Festival de Cannes está presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook. Para evaluar las películas en competición estará acompañado de la actriz estadounidense Demi Moore, la directora ganadora del Oscar Chloé Zhao, y el veterano actor sueco Stellan Skarsgård, entre otros.

Se tiene previsto que el festival dé inicio el 12 de mayo y finalice el 23.

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