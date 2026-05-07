New Jersey Transit reducirá de $150 a 105 dólares el precio de los boletos de tren de ida y vuelta desde Manhattan (NYC) para la Copa del Mundo 2006.

El trayecto desde Penn Station (NY) hasta MetLife Stadium suele costar alrededor de 1$2 dólares; sin embargo, los precios se dispararon para los ocho partidos programados, generando criticas entre los fanáticos y una polémica de acusaciones mutuas entre la FIFA y la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

Como consuelo, hoy NJ Transit anunció que puede ofrecer este beneficio a los pasajeros gracias al apoyo de patrocinadores corporativos. Los boletos saldrán a la venta el próximo miércoles 13 de mayo y deberán reservarse con antelación.

NJ Transit continúa buscando patrocinadores, por lo que existe la posibilidad de que los precios de los boletos disminuyan aún más, dependiendo de la financiación privada que se obtenga en el futuro, comentó ABC News.

Un portavoz del ejecutivo regional emitió el siguiente comunicado: “La gobernadora Sherrill ha sido clara al afirmar que la FIFA debería contribuir al transporte de sus aficionados hacia los partidos de la Copa del Mundo. Dado que no lo ha hecho, instruyó a NJ Transit para que buscara fondos de origen privado -y no provenientes de los contribuyentes- con el fin de reducir significativamente la tarifa. La gobernadora agradece a todas las empresas que ya han dado un paso al frente para reducir los costos para los titulares de boletos. Ella continuará velando por que la Copa del Mundo sea una experiencia que beneficie tanto a los aficionados como a todos los residentes de Nueva Jersey”.

En teoría, las ciudades anfitrionas asumen la carga financiera relativa a la seguridad, la vigilancia, la protección, las modificaciones de los estadios y el transporte público. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha citado proyecciones que estiman un impacto económico de $30,000 millones de dólares para Estados Unidos, si bien algunos funcionarios municipales han expresado su escepticismo al respecto, dado que las distintas agencias buscan recuperar los costos incurridos.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM